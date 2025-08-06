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Financial Times

Ціни на нафту відновлюються на тлі погроз Трампа покупцям російської нафти

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent і WTI зросли на 0,6% після падіння до п'ятитижневого мінімуму. Це сталося на тлі побоювань щодо перебоїв з поставками через погрози США ввести мита на Індію за купівлю російської нафти.

Ціни на нафту відновлюються на тлі погроз Трампа покупцям російської нафти

Ціни на нафту зросли в середу, відскочивши від п'ятитижневого мінімуму, зафіксованого напередодні, на тлі побоювань щодо перебоїв із поставками після погроз президента США Дональда Трампа ввести мита на Індію у зв'язку із закупівлями російської нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 43 центи, або 0,6%, до $68,07 за барель до 03:30 за Гринвічем (06:30 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 40 центів, або 0,6%, до $65,56 за барель.

"Як і раніше, зберігається велика невизначеність щодо введення США додаткових мит на покупців російської нафти... на ринку посилюються розмови про те, що наступним об'єктом уваги можуть стати закупівлі російської нафти Китаєм", - заявили в четвер сировинні стратеги ING.

"Якщо Індія припинить купувати російську нафту на фоні загроз запровадження мит, ми вважаємо, що ринок зможе впоратися зі втратою цих постачань", - заявили вони, додавши, що більший ризик пов'язаний з тим, що інші покупці почнуть уникати російської нафти.

Обидва нафтові контракти впали більш ніж на $1 у вівторок, досягнувши мінімуму за п'ять тижнів, що стало четвертою торговою сесією втрат, на тлі побоювань щодо надмірної пропозиції у зв'язку із запланованим ОПЕК+ збільшенням видобутку у вересні.

"Інвестори оцінюють, чи скоротить Індія закупівлі російської нафти у відповідь на погрози Трампа, які можуть призвести до скорочення постачань, але поки незрозуміло, чи це станеться насправді", - заявив Юкі Такашима, економіст Nomura Securities.

"Якщо імпорт до Індії залишиться стабільним, ціна на нафту марки WTI, імовірно, залишиться в діапазоні $60-$70 до кінця місяця", - сказав він.

ОПЕК+, у неділю домовилися про збільшення видобутку нафти на 547 000 барелів на добу у вересні. Це рішення, як зазначається, дозволить припинити введене скорочення видобутку раніше запланованого терміну.

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Водночас вимоги США до Індії припинити закупівлю російської нафти через те, що Вашингтон намагається підштовхнути москву до мирної угоди з Україною, можуть порушити постачання, оскільки індійські нафтопереробні заводи шукають альтернативи, а російська нафта перенаправляється іншим покупцям.

У вівторок Трамп знову пригрозив підвищенням мит на індійські товари через закупки російської нафти протягом наступних 24 годин. Трамп також заявив, що зниження цін на енергоносії може чинити тиск на главу кремля володимира путіна та змусити його припинити війну в Україні.

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Нью-Делі назвав загрозу Трампа "невиправданою" та пообіцяв захищати свої економічні інтереси, що посилило торговий розкол між двома країнами.

Такасіма з Nomura також вказав на галузеві дані, що свідчать про запаси нафти в США, найбільшому у світі споживачі нафти, як на сприятливі для нафтового ринку. Джерела, які посилаються на дані Американського інституту нафти, повідомили у вівторок, що запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 4,2 мільйона барелів. 

Юлія Шрамко

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