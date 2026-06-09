Цены на нефть упали до самого низкого уровня за семь недель после прекращения атак между Ираном и Израилем

Мировые цены на нефть снизились примерно на 3% и достигли самых низких показателей за последние семь недель после заявлений Ирана и Израиля о прекращении взаимных атак. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 2,80 доллара, или 3%, до 91,45 доллара за баррель. Американская нефть WTI потеряла 3,10 доллара, или 3,4%, опустившись до 88,20 доллара за баррель. Для Brent это самый низкий уровень с 17 апреля, а для WTI – с 29 мая.

Аналитики связывают падение цен с уменьшением опасений относительно перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока после сигналов о деэскалации конфликта между Ираном и Израилем. В компании Ritterbusch and Associates отметили, что рынок отреагировал на перспективу прекращения боевых действий и возможное дипломатическое урегулирование.

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В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы сбил американский вертолет в Ормузском проливе и пригрозил ответом со стороны Вашингтона. После этих заявлений цены частично отыграли потери. Несмотря на объявленное прекращение атак, Тегеран предупредил, что может возобновить боевые действия, если Израиль продолжит удары по группировке "Хезболла" в Ливане.

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