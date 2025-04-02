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Цены на нефть почти не изменились на фоне ожидания объявления о пошлинах США

Киев • УНН

 • 14761 просмотра

Нефть Brent торгуется ниже 75 долларов за баррель. Трейдеры ожидают объявления о таможенных мерах от президента США Дональда Трампа.

Цены на нефть почти не изменились на фоне ожидания объявления о пошлинах США

Нефть почти не изменилась в цене, приостановив рост с прошлого месяца, на фоне того, как трейдеры готовятся к объявлению о пошлинах США, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Brent торговалась ниже $75 за баррель после небольшого снижения во вторник.

Президент США Дональд Трамп собирается объявить о своих таможенных мерах позже в среду, и масштабная пошлина вступит в силу немедленно, по словам его главного пресс-секретаря.

"Дни, когда США обирали, прошли": Белый дом о новых пошлинах, которые готовит Трамп01.04.25, 20:23 • 26722 просмотра

Говорят, что рассматривается несколько предложений, включая многоуровневую тарифную систему с набором фиксированных ставок для разных стран, а также более индивидуальный план "взаимных" пошлин. Широкомасштабные меры оставались на столе даже когда объявление приближалось.

"Мы занимаем выжидательную позицию на нефтяном рынке сегодня, пока не появится больше ясности относительно тарифных планов Трампа, - сказал Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик A/S Global Risk Management. - Тем не менее, есть риск, что цена на нефть может снизиться сегодня, вызванный опасениями, что пошлины значительно задержат рост".

Пошлины добавляются к потоку противоречивых драйверов с момента вступления Трампа в должность. Санкции угрожают ограничить поставки из россии и Ирана, даже несмотря на то, что увеличение добычи ОПЕК и ее союзниками, начинающееся в этом месяце, усиливает опасения относительно избытка, который угрожает позже в этом году.

Трамп разочарован, что путин "тянет время" и присматривается к агрессивному применению санкций - СМИ01.04.25, 22:19 • 10854 просмотра

США, как пишет издание, могут еще больше затянуть гайки в отношении россии. Группа из 50 сенаторов-республиканцев и сенаторов-демократов представила пакет санкций в отношении третьего по величине производителя нефти и стран, которые покупают ее топливо, если российский диктатор владимир путин откажется вести добросовестные переговоры о прекращении огня с Украиной или нарушит возможное соглашение.

Сенаторы США угрожают 500% пошлинами для стран-покупателей российской нефти, газа и урана - The Hill02.04.25, 01:21 • 66932 просмотра

При этом Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США выросли на 6 миллионов баррелей на прошлой неделе, согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg. Уровни в Кушинге в Оклахоме - пункте доставки нефти West Texas Intermediate - выросли на 2,2 миллиона баррелей, согласно отчету, что станет самым большим ростом с января 2023 года, если это подтвердится официальными данными позже в среду.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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