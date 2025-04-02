Ціни на нафту майже не змінилися на тлі очікування оголошення про мита США
Київ • УНН
Нафта Brent торгується нижче 75 доларів за барель. Трейдери очікують оголошення про митні заходи від президента США Дональда Трампа.
Нафта майже не змінилася в ціні, призупинивши зростання минулого місяця, на тлі того, як трейдери готуються до оголошення про мита США, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Brent торгувалася нижче за $75 за барель після невеликого зниження у вівторок.
Президент США Дональд Трамп збирається оголосити про свої митні заходи пізніше в середу, і масштабне мито набуде чинності негайно, за словами його головного прессекретаря.
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Говорять, що розглядається кілька пропозицій, включаючи багаторівневу тарифну систему з набором фіксованих ставок для різних країн, а також індивідуальніший план "взаємним" мит. Широкомасштабні заходи залишалися на столі навіть коли оголошення наближалося.
"Ми займаємо вичікувальну позицію на нафтовому ринку сьогодні, поки не з'явиться більше ясності щодо митних планів Трампа, - сказав Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик A/S Global Risk Management. - Проте є ризик, що ціна на нафту може знизитися сьогодні, викликаний побоюваннями, що мита значно затримають зростання".
Мита додаються до потоку суперечливих драйверів з моменту вступу Трампа на посаду. Санкції загрожують обмежити постачання з росії та Ірану, навіть попри те, що збільшення видобутку ОПЕК та її союзниками, що починається цього місяця, посилює побоювання щодо надлишку, який загрожує пізніше цього року.
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США, як пише видання, можуть ще більше затягнути гайки щодо росії. Група з 50 сенаторів-республіканців та сенаторів-демократів представила пакет санкцій щодо третього за величиною виробника нафти та країн, які купують її паливо, якщо російський диктатор володимир путін відмовиться вести сумлінні переговори про припинення вогню з Україною або порушить можливу угоду.
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При цьому Американський інститут нафти повідомив, що запаси сирої нафти в США зросли на 6 мільйонів барелів минулого тижня, згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg. Рівні в Кушингу в Оклагомі - пункті доставки нафти West Texas Intermediate - зросли на 2,2 мільйона барелів, згідно зі звітом, що стане найбільшим зростанням із січня 2023 року, якщо це підтвердиться офіційними даними пізніше у середу.