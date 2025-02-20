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Цены на нефть незначительно изменилась после увеличения запасов в США

Цены на нефть незначительно изменилась после увеличения запасов в США

Киев  •  УНН

 • 3451 просмотра

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Нефть Brent торгуется около $76,31 за баррель на фоне роста запасов в США на 3,34 млн баррелей. Ситуацию осложняет сокращение поставок из Казахстана из-за атаки на трубопровод.

Цены на нефть почти не изменились в четверг после роста до почти недельного максимума на предыдущей сессии, на фоне давления на рынок из-за отраслевого отчета, который показывает рост запасов нефти в США, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 27 центов до $76,31 за баррель на 11:15 по Гринвичу (13:15 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 12 центов до $72,37.

Запасы сырой нефти в США выросли на 3,34 млн баррелей на прошлой неделе, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти в среду.

Цены на нефть немного снизились в четверг из-за роста запасов в США, сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

«Рынок по-прежнему не имеет четкого направления, поскольку перебои с поставками в Казахстане и задержка увеличения добычи ОПЕК+ компенсируются беспокойством о мировом спросе», - сказал Хансен.

Официальные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) должны быть опубликованы в четверг.

Аналитики прогнозируют, что запасы США увеличились на 2,2 млн баррелей сырой нефти за неделю, закончившуюся 14 февраля.

Отдельно россия заявила, что потоки нефти Каспийского трубопроводного консорциума, основного маршрута экспорта нефти из Казахстана, сократились на 30-40% во вторник после атаки беспилотника на насосную станцию. Сокращение на 30% будет равнозначно потере 380 000 баррелей в день поставки рынка, показывают расчеты Reuters.

Однако другие факторы и потенциальный рост поставок нефти усилили опасения по поводу цен.

Потенциальные возобновления поставок нефти из иракского Курдистана компенсируют риски поставок, заявили аналитики ING в своей заметке.

Турция, в которой находится порт Джейхан, через который загружается иракская нефть из Курдистана, не получила подтверждения от Ирака о возобновлении поставок на четверг, сообщил Reuters министр энергетики страны.

Возобновление поставок иракской нефти добавит на рынок 300 000 баррелей в день, говорят аналитики ING.

Импортная пошлина, объявленная администрацией президента США Дональда Трампа, может повлиять на цены на нефть за счет повышения стоимости потребительских товаров, говорят аналитики, ослабляя мировую экономику и сокращая спрос на топливо. Опасения относительно спроса в Европе и Китае также помогают держать цены под контролем.

«Естественно беспокоиться о перспективах мировой экономики, поскольку Дональд Трамп берет кувалду, чтобы разбить существующую глобальную «структуру свободной торговли» сигналами о 25% пошлине на импорт автомобилей в США», - сказал Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB.

Bloomberg: экспорт нефти из самого загруженного порта россии санкции не ограничили19.02.25, 14:07 • 86816 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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