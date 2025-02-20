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Ціни на нафту незначно змінилася після збільшення запасів у США

Ціни на нафту незначно змінилася після збільшення запасів у США

Київ • УНН

 • 24041 перегляди

Нафта Brent торгується близько $76,31 за барель на тлі зростання запасів у США на 3,34 млн барелів. Ситуацію ускладнює скорочення поставок з Казахстану через атаку на трубопровід.

Ціни на нафту майже не змінилися в четвер після зростання до майже тижневого максимуму на попередній сесії, на тлі тиску на ринок через галузевий звіт, який показує зростання запасів нафти в США, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 27 центів до $76,31 за барель на 11:15 за Грінвічем (13:15 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 12 центів до $72,37.

Запаси сирої нафти в США зросли на 3,34 млн барелів минулого тижня, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти в середу.

Ціни на нафту трохи знизилися у четвер через зростання запасів у США, сказав аналітик Saxo Bank Оле Хансен.

"Ринок, як і раніше, не має чіткого напрямку, оскільки перебої з постачаннями в Казахстані та затримка збільшення видобутку ОПЕК+ компенсуються занепокоєнням про світовий попит", - сказав Хансен.

Офіційні дані щодо запасів нафти від Управління енергетичної інформації США (EIA) мають бути опубліковані у четвер.

Аналітики прогнозують, що запаси США збільшилися на 2,2 млн барелів сирої нафти за тиждень, що закінчився 14 лютого.

Окремо росія заявила, що потоки нафти Каспійського трубопровідного консорціуму, основного маршруту експорту нафти з Казахстану, скоротилися на 30-40% у вівторок після атаки безпілотника на насосну станцію. Скорочення на 30% буде рівнозначне втраті 380 000 барелів на день постачання ринку, показують розрахунки Reuters.

Однак інші фактори та потенційне зростання постачання нафти посилили побоювання з приводу цін.

Потенційні поновлення постачання нафти з іракського Курдистану компенсують ризики постачання, заявили аналітики ING у своїй замітці.

Туреччина, у якій знаходиться порт Джейхан, через який завантажується іракська нафта з Курдистану, не отримала підтвердження від Іраку про відновлення поставок на четвер, повідомив Reuters міністр енергетики країни.

Відновлення постачання іракської нафти додасть на ринок 300 000 барелів на день, кажуть аналітики ING.

Імпортне мито, оголошене адміністрацією президента США Дональда Трампа, може вплинути на ціни на нафту за рахунок підвищення вартості споживчих товарів, кажуть аналітики, послаблюючи світову економіку та скорочуючи попит на пальне. Побоювання щодо попиту в Європі та Китаї також допомагають тримати ціни під контролем.

"Природно турбуватися про перспективи світової економіки, оскільки Дональд Трамп бере кувалду, щоб розбити існуючу глобальну "структуру вільної торгівлі" сигналами про 25% мито на імпорт автомобілів у США", - сказав Б'ярне Шилдроп, головний аналітик із сировинних товарів у SEB.

Bloomberg: експорт нафти з найбільш завантаженого порту росії санкції не обмежили19.02.25, 14:07 • 92348 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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