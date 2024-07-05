Биткоин и Эфир и другие криптовалюты резко обвалились в цене: что стало причиной

Сегодня, 5-го июля цена биткойна резко упала до четырехмесячного минимума, и составляет 54 тысячи долларов. Причиной называют активность кошелька закрытой криптобиржи Mt Gox.

Пишет УНН со ссылкой Investing.

За минувшие сутки биткоин упал на 8,5% до 54 092,3 тысячи долларов - это самый низкий уровень с марта. За последние семь дней токен также упал более чем на 11%. Активность кошелька Mt Gox пугает биткоин. Кошельки, связанные с ныне несуществующей биржей Mt Gox, были замечены в проведении тестовых транзакций, что усиливает беспокойство по поводу неизбежного распределения биткоина биржей.

В прошлом месяце ликвидаторы Mt Gox заявили, что с начала июля они начнут возвращать клиентам биткоины, которые были похищены в 2014 году. Трейдеры предполагают, что те, кто получит эти биткоины захотят продать их, учитывая, что цена биткоина за последнее десятилетие выросла в геометрической прогрессии.

Такой сценарий вызвал массовое давление на биткоин и привел к тому, что трейдеры начали массово сбрасывать токены, а также зафиксировали высокие прибыли, полученные до сих пор, в 2024 году. Цены на меньшие криптовалюты отслеживали резкое падение биткойна, а неопределенность относительно президентских выборов в США и процентных ставок также повлияла на слабые настроения относительно криптовалют.

Предположение о том, что президент Джо Байден может снять свою кандидатуру от Демократической партии на выборах 2024 года, вызвало определенную неопределенность на крипторынках, особенно на фоне опасений, что на смену Байдену придет Трамп, который негативно относится к криптовалютам.

Рынки криптовалют в значительной степени отстали от ралли на фондовом рынке, за которым они обычно следуют. Второй токен мира - Эфир - снизился на 10,5% до 2 902,42 тысячи долларов. XRP, SOL и ADA упали от 7% до 17%, а среди мемов SHIB и DOGE потеряли более 16% каждый.

Напомним,

Ранее, из-за ожидания распределения токенов несуществующей биржи Mt Gox, трейдеры держали криптовалютные рынки в напряжении.