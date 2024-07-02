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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через пов'язані з Mt Gox занепокоєння та нестабільності курсу, ціна біткоїна зараз на рівні 62 тис. доларів

Київ • УНН

 • 21123 перегляди

Ціна біткоїна залишалася стабільною на рівні $63 000 на тлі занепокоєння щодо розподілу токенів на біржі Mt. Gox та очікування рекомендацій щодо процентної ставки від Федерального резерву.

Через пов'язані з Mt Gox занепокоєння та нестабільності курсу, ціна біткоїна зараз на рівні 62 тис. доларів

Ціна біткойна мало змінилася у вівторок, оскільки очікування розподілу токенів від нині неіснуючої біржі Mt Gox, поряд з підказками про процентні ставки, за якими пильно стежать, тримали криптовалютні ринки в напрузі.

Про це повідомляє Investing, пише УНН.

Деталі

У вівторок ціна біткойна залишалась стабільною на тлі напруги, пов'язаної з очікуванням розподілу токенів біржі Mt Gox, яка вже не функціонує, та зосередженості ринку на майбутніх вказівках щодо процентних ставок. Згідно з даними про фондові потоки, цифрові активи втратили грошові потоки третій тиждень поспіль, проте настрої здаються поліпшеними після значного відтоку в червні.

Біткойн знизився на 0,4% за останні 24 години до 63,039.30 доларів. Ця криптовалюта перебувала у торговельному діапазоні від 60 тисяч дол., до 70 тисяч дол., протягом більшої частини другого кварталу.За даними керівництва активами Coinshares, минулого тижня спостерігалося сповільнення відтоку криптовалют, хоча обсяги торгів залишалися на рівні 50% нижче середнього тижневого значення.

Альткоїни, як Ether, відчули тиск зниження вартості, хоча і отримали деяку підтримку від передбачуваного схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США спотового біржового фонду Ether цього тижня.

Ефір впав на 0,9%, а ADA і XRP трохи зросли.Серед мем-токенів DOGE впав на 2,2%, а SHIB втратив 1,3%.У той же час, настрої інвесторів залишалися обережними напередодні ключових оголошень про процентні ставки в США, включаючи майбутній виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та публікацію червневого протоколу ФРС.

Нагадаємо

Вчора ціна біткоїна зросла, відновивши певну міру недавніх втрат, хоча настрої щодо токена та ширших криптовалютних ринків залишалися переважно негативними.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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