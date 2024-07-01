Ціна біткоїна сьогодні перевищила 63 тис. доларів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60788 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 148119 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 143266 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120661 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131739 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84512 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92768 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98623 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89627 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220045 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
46%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19247 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18900 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42070 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

11:54 • 15470 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20915 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 143268 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220046 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370285 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306004 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10405 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30585 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27527 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120662 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32614 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ціна біткоїна сьогодні перевищила 63 тис. доларів

Київ • УНН

 • 12693 перегляди

Сьогодні ціна біткоїна перевищила 63 тисячі доларів, відновивши частину втрат на тлі занепокоєння ринку щодо потенційного тиску на продаж через розподіл викрадених біткоїнів на біржі Mt.Gox цього тижня.

Ціна біткоїна сьогодні перевищила 63 тис. доларів

Біткоїн в понеділок зріс, відновивши певну міру недавніх втрат, хоча настрої щодо токена та ширших криптовалютних ринків залишалися переважно негативними. Про це пише УНН з посиланням на Investing.

Деталі

Ринки знаходилися у стані тривоги через очікування значної ліквідації активів, оскільки біржа Mt Gox, яка зараз не функціонує, готується до початку виплат вкрадених токенів цього тижня.

Ліквідатори Mt Gox оголосили про початок розподілу біткоїнів, вкрадених під час хакерської атаки 2014 року, на початку липня.

Трейдери передбачають, що більшість отримувачів цих токенів будуть схильні до їх продажу через значне збільшення вартості біткоїна за останнє десятиліття, що може спровокувати значний тиск на продаж і призвести до різкого падіння цін на криптовалюту наприкінці червня.

Напруженість на фінансових ринках також підігрівалася в очікуванні нових даних про процентні ставки від Федеральної резервної системи США та іншої важливої економічної інформації.

Ціна біткоїна зросла на 4% протягом останніх 24 годин, досягнувши 63,259 доларів, а слабкість долара США, який втратив близько 0,2% у понеділок, також додала підтримки.

Bernstein прогнозує ріст біткоїна до 90 тисяч доларів до кінця року29.05.24, 15:45 • 16667 переглядiв

На тлі загальних побоювань зниження цін на біткоїн, криптоінвестиційні продукти також зафіксували відтік коштів два тижні поспіль.

На ширшому криптовалютному ринку, ціни на альткоїни зросли в понеділок, відновивши значні втрати, які були зафіксовані у червні.

Ether, другий за величиною токен у світі, збільшив свою вартість на 3,7% до 3,490.79 доларів, також скориставшись можливістю затвердження Комісією з цінних паперів і бірж спотового біржового фонду Ether вже цього тижня.

SOL, XRP, та ADA зареєстрували приріст від 1,5% до 8%, хоча торговельні обсяги залишалися скромними.

Мем-токени DOGE та SHIB збільшилися на понад 4% кожен.

Настрої на криптовалютному ринку залишаються напруженими на тлі майбутніх оновлень зі США щодо процентних ставок.

Нагадаємо

Оподаткування криптовалюти та інших віртуальних активів в Україні розглядають на післявоєнний період. Драфт закону про легалізацію криптовалюти мають намір розробити за допомогою МВФ та представити до кінця грудня.

Ціна біткоїна сьогодні стабілізувалася на рівні близько 61 тисячі доларів через закриття Mt Gox 28.06.24, 14:12 • 17896 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67