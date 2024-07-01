Ціна біткоїна сьогодні перевищила 63 тис. доларів

Біткоїн в понеділок зріс, відновивши певну міру недавніх втрат, хоча настрої щодо токена та ширших криптовалютних ринків залишалися переважно негативними. Про це пише УНН з посиланням на Investing.

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Ринки знаходилися у стані тривоги через очікування значної ліквідації активів, оскільки біржа Mt Gox, яка зараз не функціонує, готується до початку виплат вкрадених токенів цього тижня.

Ліквідатори Mt Gox оголосили про початок розподілу біткоїнів, вкрадених під час хакерської атаки 2014 року, на початку липня.

Трейдери передбачають, що більшість отримувачів цих токенів будуть схильні до їх продажу через значне збільшення вартості біткоїна за останнє десятиліття, що може спровокувати значний тиск на продаж і призвести до різкого падіння цін на криптовалюту наприкінці червня.

Напруженість на фінансових ринках також підігрівалася в очікуванні нових даних про процентні ставки від Федеральної резервної системи США та іншої важливої економічної інформації.

Ціна біткоїна зросла на 4% протягом останніх 24 годин, досягнувши 63,259 доларів, а слабкість долара США, який втратив близько 0,2% у понеділок, також додала підтримки.

Bernstein прогнозує ріст біткоїна до 90 тисяч доларів до кінця року

На тлі загальних побоювань зниження цін на біткоїн, криптоінвестиційні продукти також зафіксували відтік коштів два тижні поспіль.

На ширшому криптовалютному ринку, ціни на альткоїни зросли в понеділок, відновивши значні втрати, які були зафіксовані у червні.

Ether, другий за величиною токен у світі, збільшив свою вартість на 3,7% до 3,490.79 доларів, також скориставшись можливістю затвердження Комісією з цінних паперів і бірж спотового біржового фонду Ether вже цього тижня.

SOL, XRP, та ADA зареєстрували приріст від 1,5% до 8%, хоча торговельні обсяги залишалися скромними.

Мем-токени DOGE та SHIB збільшилися на понад 4% кожен.

Настрої на криптовалютному ринку залишаються напруженими на тлі майбутніх оновлень зі США щодо процентних ставок.

Нагадаємо

Оподаткування криптовалюти та інших віртуальних активів в Україні розглядають на післявоєнний період. Драфт закону про легалізацію криптовалюти мають намір розробити за допомогою МВФ та представити до кінця грудня.

Ціна біткоїна сьогодні стабілізувалася на рівні близько 61 тисячі доларів через закриття Mt Gox