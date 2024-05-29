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Актуальне
Bernstein прогнозує ріст біткоїна до 90 тисяч доларів до кінця року

Bernstein прогнозує ріст біткоїна до 90 тисяч доларів до кінця року

Київ • УНН

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За інформацією компанії Bernstein, загальна вартість спотових біржових фондів для біткоїни і ефіру може досягти 450 мільярдів доларів в найближчі кілька років.

За даними інвестиційної компанії Bernstein, загальна вартість спотових біржових фондів на біткоїн та ефір може зрости до 450 млрд доларів у найближчі кілька років, а курс біткоїна досягне 90 тис. доларів до кінця 2024 року, передає УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

Згідно зі звітом інвестиційної компанії Bernstein, загальна вартість спотових біржових фондів (ETF) на біткоїн та ефір зросте до 450 млрд доларів у найближчі кілька років.

Експерти зазначили, що після схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) заявок 19b-4 від емітентів ETH-ETF, ринок вирішив питання про те, чи є ефір цінним папером або товаром.

Аналітики припускають, що схвалення ETH-ETF може позитивно вплинути на інші цифрові активи, такі як Solana, які можуть використати цей прецедент для подання заявок до регулятора.

Крім того, експерти Bernstein підтвердили свій прогноз, що до кінця 2024 року курс біткоїна зросте до 90 тис. доларів, а у 2025 році досягне 150 тис. доларів.

Нагадаємо

Ціна біткоїна впала більш ніж на 3%, на тлі того, як трейдери відстежували перекази понад 107 000 біткоїнів на суму 7,2 млрд доларів з гаманців, пов'язаних з неіснуючою біржею Mt.Gox.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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