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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Bernstein прогнозирует рост биткоина до 90 тысяч долларов к концу года

Bernstein прогнозирует рост биткоина до 90 тысяч долларов к концу года

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 12:45  •  7464 просмотра

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По информации компании Bernstein, общая стоимость мировых биржевых фондов для биткоина и эфира может достичь 450 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет.

По данным инвестиционной компании Bernstein, общая стоимость спотовых биржевых фондов на биткоин и эфир может вырасти до 450 млрд долларов в ближайшие несколько лет, а курс биткоина достигнет 90 тыс. долларов к концу 2024 года, передает УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Согласно отчету инвестиционной компании Bernstein, общая стоимость спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин и эфир вырастет до 450 млрд долларов в ближайшие несколько лет.

Эксперты отметили, что после одобрения комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявок 19 b4 от эмитентов ETH-ETF, рынок решил вопрос о том, является ли эфир ценной бумагой или товаром.

Аналитики предполагают, что одобрение ETH-ETF может положительно повлиять на другие цифровые активы, такие как Solana, которые могут использовать этот прецедент для подачи заявок в регулирующий орган.

Кроме того, эксперты Bernstein подтвердили свой прогноз, относительно конца 2024 года курс биткоина вырастет до 90 тыс. долларов, а в 2025 году достигнет 150 тыс. долларов.

Напомним

Цена биткоина упала более чем на 3%, на фоне того, как трейдеры отслеживали переводы более 107 000 биткоинов на сумму 7,2 млрд долларов из кошельков, связанных с несуществующей биржей Mt.Gox.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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