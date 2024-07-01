Биткоин в понедельник вырос, восстановив определенную меру недавних потерь, хотя настроения относительно токена и более широких криптовалютных рынков оставались преимущественно негативными. Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Рынки находились в состоянии тревоги из-за ожидания значительной ликвидации активов, поскольку биржа Mt Gox, которая сейчас не функционирует, готовится к началу выплат украденных токенов на этой неделе.

Ликвидаторы Mt Gox объявили о начале распределения биткоинов, украденных во время хакерской атаки 2014 года, в начале июля.

Трейдеры предполагают, что большинство получателей этих токенов будут склонны к их продаже из-за значительного увеличения стоимости биткоина за последнее десятилетие, что может спровоцировать значительное давление на продажу и привести к резкому падению цен на криптовалюту в конце июня.

Напряженность на финансовых рынках также подогревалась в ожидании новых данных о процентных ставках от Федеральной резервной системы США и другой важной экономической информации.

Цена биткоина выросла на 4% в течение последних 24 часов, достигнув 63,259 долларов, а слабость доллара США, который потерял около 0,2% в понедельник, также добавила поддержки.

Bernstein прогнозирует рост биткоина до 90 тысяч долларов к концу года

На фоне общих опасений снижения цен на биткоин, криптоинвестиционные продукты также зафиксировали отток средств две недели подряд.

На более широком криптовалютном рынке, цены на альткоины выросли в понедельник, восстановив значительные потери, которые были зафиксированы в июне.

Ether, второй по величине токен в мире, увеличил свою стоимость на 3,7% до 3,490.79 долларов, также воспользовавшись возможностью утверждения Комиссией по ценным бумагам и биржам спотового биржевого фонда Ether уже на этой неделе.

SOL, XRP, и ADA зарегистрировали прирост от 1,5% до 8%, хотя торговые объемы оставались скромными.

Мем-токены DOGE и SHIB увеличились более чем на 4% каждый.

Настроения на криптовалютном рынке остаются напряженными на фоне предстоящих обновлений из США по процентным ставкам.

Напомним

Налогообложение криптовалют и других виртуальных активов в Украине рассматривают на послевоенный период. Драфт закона о легализации криптовалют намерены разработать с помощью МВФ и представить до конца декабря.

Цена биткоина сегодня стабилизировалась на уровне около 61 тысячи долларов из-за закрытия Mt Gox