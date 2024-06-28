Сегодня, 28 июня цена биткоина осталась почти неизменной, однако она понесла значительные убытки в течение последнего месяца. Нервозность трейдеров вызвана ожиданием масштабного распределения токенов обанкротившейся биржей Mt Gox, что держит потенциал для дальнейшего снижения цен. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Напряженность на криптовалютных рынках сохраняется на фоне ожиданий ключевого индекса инфляции в США, который должен быть опубликован в пятницу и, вероятно, повлияет на определение будущих процентных ставок. Биткоин вырос на 1,2% за последние 24 часа, достигнув отметки 61 515,2 доллара.

Между тем продолжаются беспокойства из-за планируемого распределения токенов, украденных с биржи Mt Gox в 2014 году, с опасениями, что это приведет к масштабной распродаже и возможному падению цен на биткоин.

Ether и другие альткоины также показали рост, хотя и понесли потери в июне. Укрепление доллара перед выпуском индекса цен PCE также влияет на цены на криптовалюты, поскольку трейдеры предпочитают более безопасный доллар в условиях неопределенности.

Этот индекс цен является важным для Федеральной резервной системы и определяет ожидания относительно процентных ставок, ключевых для криптовалютных рынков, которые традиционно лучше себя чувствуют при низких ставках.

Напомним

По данным инвестиционной компании Bernstein, общая стоимость спотовых биржевых фондов на биткоин и эфир может вырасти до 450 млрд долларов в ближайшие несколько лет, а курс биткоина достигнет 90 тыс. долларов к концу 2024 года.