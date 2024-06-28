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Ціна біткоїна сьогодні стабілізувалася на рівні близько 61 тисячі доларів через закриття Mt Gox

Київ • УНН

 • 17896 перегляди

Ціна біткоїна сьогодні майже не змінилася, але зберігається занепокоєння щодо потенційного розподілу токенів збанкрутілої біржі Mt Gox, що може призвести до подальшого падіння ціни.

Ціна біткоїна сьогодні стабілізувалася на рівні близько 61 тисячі доларів через закриття Mt Gox

Сьогодні, 28 червня ціна біткоїна залишилася майже незмінною, проте вона зазнала значних збитків протягом останнього місяця. Нервовість трейдерів викликана очікуванням масштабного розподілу токенів збанкрутілою біржею Mt Gox, що тримає потенціал для подальшого зниження цін. Пише УНН з посиланням на Investing.

Напруженість на криптовалютних ринках зберігається на тлі очікувань ключового індексу інфляції в США, що має бути опублікований у п'ятницю і, ймовірно, вплине на визначення майбутніх відсоткових ставок. Біткоїн виріс на 1,2% за останні 24 години, досягнувши позначки 61 515,2 долара.

Тим часом тривають занепокоєння через плановане розподілення токенів, вкрадених з біржі Mt Gox у 2014 році, з побоюваннями, що це призведе до масштабного розпродажу та можливого падіння цін на біткоїн.

Ether та інші альткоїни також показали зростання, хоч і зазнали втрат у червні. Зміцнення долара перед випуском індексу цін PCE також впливає на ціни на криптовалюти, оскільки трейдери віддають перевагу безпечнішому долару в умовах невизначеності.

Цей індекс цін є важливим для Федеральної резервної системи і визначає очікування щодо процентних ставок, ключових для криптовалютних ринків, які традиційно краще себе почувають при низьких ставках.

Нагадаємо

За даними інвестиційної компанії Bernstein, загальна вартість спотових біржових фондів на біткоїн та ефір може зрости до 450 млрд доларів у найближчі кілька років, а курс біткоїна досягне 90 тис. доларів до кінця 2024 року.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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