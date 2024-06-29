Оподаткування крипти та інших віртуальних активів розглядають на післявоєнний період - Железняк
Київ • УНН
Україна планує розробити законопроект про легалізацію криптовалют за підтримки МВФ до кінця грудня, а також провести реформи щодо оподаткування промислових викидів та видобувних галузей за післявоєнний період.
Оподаткування криптовалюти та інших віртуальних активів в Україні розглядають на післявоєнний період. Драфт закону про легалізацію криптовалюти мають намір розробити за допомогою МВФ та представити до кінця грудня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
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Оподаткування крипти та інших віртуальних активів розглядають на післявоєнний період. Драфт закону про легалізацію крипти НКЦПФР та НБУ мають намір розробити за допомогою МВФ та представити вже до кінця грудня
Він додав, що на післявоєнний період планується ще реформа оподаткування промислових викидів та перегляд оподаткування видобувних галузей.
Нагадаємо
МВФ схвалив новий транш у розмірі 2,2 мільярда доларів для України в рамках програми розширеного фінансування, спрямованої на підтримку державного бюджету та економічної стабільності України в умовах триваючого конфлікту.