Налогообложение криптовалюты и других виртуальных активов в Украине рассматривают на послевоенный период. Драфт закона о легализации криптовалют намерены разработать с помощью МВФ и представить до конца декабря. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Налогообложение крипты и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период. Драфт закона о легализации крипты НКЦБФР и НБУ намерены разработать с помощью МВФ и представить уже до конца декабря - сообщил Железняк.

Он добавил, что на послевоенный период планируется еще реформа налогообложения промышленных выбросов и пересмотр налогообложения добывающих отраслей.

Напомним

МВФ одобрил новый транш в размере 2,2 миллиарда долларов для Украины в рамках программы расширенного финансирования, направленной на поддержку государственного бюджета и экономической стабильности Украины в условиях продолжающегося конфликта.