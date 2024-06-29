Киев • УНН
Украина планирует разработать законопроект о легализации криптовалют при поддержке МВФ до конца декабря, а также провести реформы по налогообложению промышленных выбросов и добывающих отраслей за послевоенный период.
Налогообложение криптовалюты и других виртуальных активов в Украине рассматривают на послевоенный период. Драфт закона о легализации криптовалют намерены разработать с помощью МВФ и представить до конца декабря. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Налогообложение крипты и других виртуальных активов рассматривают на послевоенный период. Драфт закона о легализации крипты НКЦБФР и НБУ намерены разработать с помощью МВФ и представить уже до конца декабря
Он добавил, что на послевоенный период планируется еще реформа налогообложения промышленных выбросов и пересмотр налогообложения добывающих отраслей.
Напомним
МВФ одобрил новый транш в размере 2,2 миллиарда долларов для Украины в рамках программы расширенного финансирования, направленной на поддержку государственного бюджета и экономической стабильности Украины в условиях продолжающегося конфликта.