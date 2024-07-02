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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

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Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

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Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

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