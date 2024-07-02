Цена биткойна мало изменилась во вторник, поскольку ожидания распределения токенов от ныне несуществующей биржи Mt Gox, наряду с подсказками о процентных ставках, за которыми пристально следят, держали криптовалютные рынки в напряжении.

Об этом сообщает Investing, пишет УНН.

Детали

Во вторник цена биткойна оставалась стабильной на фоне напряжения, связанного с ожиданием распределения токенов биржи Mt Gox, которая уже не функционирует, и сосредоточенности рынка на будущих указаниях по процентным ставкам. Согласно данным о фондовых потоках, цифровые активы потеряли денежные потоки третью неделю подряд, однако настроения кажутся улучшенными после значительного оттока в июне.

Биткойн снизился на 0,4% за последние 24 часа до 63,039.30 долларов. Эта криптовалюта находилась в торговом диапазоне от 60 тысяч долл., до 70 тысяч долл., в течение большей части второго квартала.По данным руководства активами Coinshares, на прошлой неделе наблюдалось замедление оттока криптовалют, хотя объемы торгов оставались на уровне 50% ниже среднего недельного значения.

Альткоины, как Ether, испытали давление снижения стоимости, хотя и получили некоторую поддержку от предполагаемого одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США спотового биржевого фонда Ether на этой неделе.

Эфир упал на 0,9%, а ADA и XRP немного выросли. среди мем-токенов DOGE упал на 2,2%, а SHIB потерял 1,3%. в то же время, настроения инвесторов оставались осторожными в преддверии ключевых объявлений о процентных ставках в США, включая предстоящее выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и публикацию июньского протокола ФРС.

Напомним,

Вчера цена биткоина выросла, восстановив определенную меру недавних потерь, хотя настроения относительно токена и более широких криптовалютных рынков оставались преимущественно негативными.