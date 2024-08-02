Цена биткоина несколько снизилась в пятницу и направлялась к значительному недельному падению на фоне беспокойств относительно замедления экономического роста, которое негативно повлияло на более широкие финансовые рынки и цены на криптовалюту. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

Опасения массовой распродажи криптовалют правительством США, а также неопределенность относительно влияния президентской гонки на регулирование криптовалют удерживали трейдеров от активных инвестиций в криптовалюты.

К 02:02 биткоин стабилизировался на уровне 64 255 долларов после падения до 63 697,1 долларов ранее. Биткоин несет еженедельные потери на фоне ухудшения настроений в криптовалютном секторе.

На этой неделе крупнейшая криптовалюта мира потеряет более 5% из-за растущей неопределенности на рынке. Биткоин пострадал из-за сообщения о том, что правительство США мобилизовало около 2 миллиардов долларов конфискованных токенов для возможной продажи, что создает давление на снижение его цены.

Общие настроения по отказу от рисковых активов также сдерживали трейдеров от криптовалют. Слабые экономические показатели из США и Китая усилили беспокойство относительно замедления роста, заставляя трейдеров искать безопасные активы, такие как золото, доллар и японская иена.

Неопределенность относительно президентских выборов в США также повлияла на рынок после опроса Bloomberg, который показал, что лидер демократов Камала Харрис сравнялась с республиканцем Дональдом Трампом, уменьшая шансы Трампа на победу.

На прошлой неделе крипторынки выросли после комментариев Трампа о поддержке отрасли в случае его переизбрания.Гаррис, с другой стороны, не высказывалась открыто о криптовалютах, но считается, что она продолжит политику администрации Байдена, направленную на борьбу с криптовалютами из-за их причастности к мошенничеству.

Эфир, вторая по величине криптовалюта в мире, упал на 1,6% до 3 134,41 долларов с недельной потерей в 3,5%.

Запуск спотовых биржевых фондов Эфира на американских рынках на прошлой неделе не слишком поддержал криптовалюту. XRP, ADA и SOL упали на 2-7%, а среди мем-токенов DOGE и SHIB потеряли более 2% каждый.

Напомним,

Сегодня в Европейском Союзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который будет регулировать его применение.