Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

  •  91078 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  104196 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  102097 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  92510 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  77747 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  121162 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  176770 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  294707 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  278191 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  325717 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  10787 просмотра
21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

  •  17831 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  64363 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  103179 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа 2024, 03:07  •  102014 просмотра
Актуальное
Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 07:08  •  2380 просмотра

Read in English

Цена биткоина снизилась до 59,397 долларов из-за перемещения токенов Mt Gox на 2 млрд доллара. Это вызвало опасения относительно новых распределений с недействующей биржи и повлияло на настроения инвесторов.

Цена биткойна упала в среду, поскольку Mt Gox, как оказалось, мобилизовала токены на сумму около 2 млрд долларов, что вызвало беспокойство относительно новых распространений с недействующей криптобиржи. Об этом УНН пишет со ссылкой на Investing

Детали

Биткойн упал на 2,8% до 59 397,1 долларов США, не удержавшись выше уровня поддержки в 60 тыс. долларов. Сообщается, что кошелек, связанный с Mt Gox, переместил биткойны на сумму около 2 млрд долларов, что вызывает опасения относительно возможного нового распределения токенов.

В июле биржа Mt Gox, которая ранее бездействовала, начала возвращать клиентам токены, украденные во время хакерской атаки 2014 года. Это вызвало значительное снижение цены биткойна из-за опасений относительно увеличения предложения и массовой распродажи. Хотя биткойн восстановил большую часть первоначальных потерь, трейдеры до сих пор остаются настороженными из-за потенциальных новых распределений токенов биржей. Пока неизвестно, сколько биткойнов еще хранится на Mt Gox, хотя в начале этого года биржа переместила токены на сумму 9 млрд долларов.

Биткойн пытается преодолеть отметку в 60 тыс. долларов, ожидая больше позитивных сигналов. Несмотря на то, что опасения относительно рецессии в США ослабли, биткойн остается под давлением и не может уверенно закрепиться выше этого уровня, хотя общее настроение на рынках улучшилось благодаря ожиданиям снижения процентной ставки и мягкого приземления экономики США. Несмотря на это, биткойн не демонстрирует таких сильных результатов, как акции, и значительно отстает от них в своем восстановлении.

Добавим

Эта тенденция совпала с уменьшением притока капитала в криптоинвестиционные продукты. Согласно последним данным, объемы торгов этими продуктами также остаются ниже по сравнению с максимумами, которые были достигнуты при запуске спотовых биржевых фондов биткойна в начале года.

Альткоины также снизились в среду, отражая потери биткойна. Ether, вторая по величине криптовалюта, упал на 3,4% до 2594,51 долларов США. SOL и XRP потеряли 2-3% в стоимости, тогда как MATIC и ADA выросли на 5,3% и 3,3% соответственно. Среди мемных токенов DOGE потерял 1,4%.

Рынки на этой неделе сосредоточены на дополнительных сигналах по снижению процентной ставки в США, ожидая публикации протоколов заседания Федерального резерва, которое состоялось в конце июля. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоули, где, вероятно, предоставит больше информации относительно будущих процентных ставок, на фоне растущих ожиданий относительно возможного снижения ставок в сентябре.

Напомним 

Накануне биткоин вырос до 59 305 долл. после кратковременного падения. Инвесторы вложили $155 млн в продукты, связанные с эфиром, тогда как в биткоин поступило лишь $13 млн. Рынок ожидает данных по инфляции в США.

Криптовалюти зазнали різкого падіння через страх рецесії: біткоїн впав на 12%5 августа 2024, 08:09 • 22201 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
Эксклюзив
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  21372 просмотра

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  100968 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  100968 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  103104 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
20 августа 2024, 07:11  •  105595 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
20 августа 2024, 06:50  •  101807 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
19 августа 2024, 17:19  •  113562 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  112924 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113681 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104446 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Популярные

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  77747 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  92510 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  102097 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  104196 просмотра
В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

  •  91078 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  121162 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  176770 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  294707 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  278191 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  325717 просмотра

Война

Воздух в Тернополе после пожара по имеющимся данным чистый - мэр

Воздух в Тернополе после пожара по имеющимся данным чистый - мэр

  •  483 просмотра
Враг обстрелял приграничье Черниговщины: зафиксировано 10 взрывов

Враг обстрелял приграничье Черниговщины: зафиксировано 10 взрывов

  •  471 просмотра
На Полтавщине во время 11-часовой воздушной тревоги попаданий не зафиксировано

На Полтавщине во время 11-часовой воздушной тревоги попаданий не зафиксировано

  •  4083 просмотра
"Охотились" на заводы БПЛА на Днепропетровщине: СБУ разоблачила еще одну группу агентов фсб

"Охотились" на заводы БПЛА на Днепропетровщине: СБУ разоблачила еще одну группу агентов фсб

  •  5255 просмотра
На Кировоградщине во время 9-часовой тревоги сбили вражеский «шахед»

На Кировоградщине во время 9-часовой тревоги сбили вражеский «шахед»

  •  5459 просмотра

политика

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  21431 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  77832 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  92594 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  102108 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  104207 просмотра

Война

Воздух в Тернополе после пожара по имеющимся данным чистый - мэр

Воздух в Тернополе после пожара по имеющимся данным чистый - мэр

  •  483 просмотра
Враг обстрелял приграничье Черниговщины: зафиксировано 10 взрывов

Враг обстрелял приграничье Черниговщины: зафиксировано 10 взрывов

  •  471 просмотра
На Полтавщине во время 11-часовой воздушной тревоги попаданий не зафиксировано

На Полтавщине во время 11-часовой воздушной тревоги попаданий не зафиксировано

  •  4083 просмотра
"Охотились" на заводы БПЛА на Днепропетровщине: СБУ разоблачила еще одну группу агентов фсб

"Охотились" на заводы БПЛА на Днепропетровщине: СБУ разоблачила еще одну группу агентов фсб

  •  5255 просмотра
На Кировоградщине во время 9-часовой тревоги сбили вражеский «шахед»

На Кировоградщине во время 9-часовой тревоги сбили вражеский «шахед»

  •  5459 просмотра

политика

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  21431 просмотра
Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

  •  77832 просмотра
путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

  •  92594 просмотра
Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

  •  102108 просмотра
рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  104207 просмотра

Новости Бизнеса

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

  •  2238 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  33613 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  110030 просмотра

Экономика

Мировые цены на нефть продолжают падать - Reuters

Мировые цены на нефть продолжают падать - Reuters

  •  1191 просмотра
Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

  •  2411 просмотра
Курс валют на 21 августа: гривна девальвирует

Курс валют на 21 августа: гривна девальвирует

  •  9047 просмотра
Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

  •  23684 просмотра
Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

  •  23124 просмотра

Киев

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. В ВС ВСУ предупреждают о движении ударных дронов

  •  10645 просмотра
Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве

Пожар произошел в офисном здании возле ТРЦ в Киеве

  •  8084 просмотра
Сильная жара до 37° и местами гроза: прогноз погоды на сегодня

Сильная жара до 37° и местами гроза: прогноз погоды на сегодня

  •  10016 просмотра
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  41928 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  60740 просмотра