Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов из-за масштабного перемещения токенов на биржи Mt Gox

Цена биткойна упала в среду, поскольку Mt Gox, как оказалось, мобилизовала токены на сумму около 2 млрд долларов, что вызвало беспокойство относительно новых распространений с недействующей криптобиржи. Об этом УНН пишет со ссылкой на Investing.

Детали

Биткойн упал на 2,8% до 59 397,1 долларов США, не удержавшись выше уровня поддержки в 60 тыс. долларов. Сообщается, что кошелек, связанный с Mt Gox, переместил биткойны на сумму около 2 млрд долларов, что вызывает опасения относительно возможного нового распределения токенов.

В июле биржа Mt Gox, которая ранее бездействовала, начала возвращать клиентам токены, украденные во время хакерской атаки 2014 года. Это вызвало значительное снижение цены биткойна из-за опасений относительно увеличения предложения и массовой распродажи. Хотя биткойн восстановил большую часть первоначальных потерь, трейдеры до сих пор остаются настороженными из-за потенциальных новых распределений токенов биржей. Пока неизвестно, сколько биткойнов еще хранится на Mt Gox, хотя в начале этого года биржа переместила токены на сумму 9 млрд долларов.

Биткойн пытается преодолеть отметку в 60 тыс. долларов, ожидая больше позитивных сигналов. Несмотря на то, что опасения относительно рецессии в США ослабли, биткойн остается под давлением и не может уверенно закрепиться выше этого уровня, хотя общее настроение на рынках улучшилось благодаря ожиданиям снижения процентной ставки и мягкого приземления экономики США. Несмотря на это, биткойн не демонстрирует таких сильных результатов, как акции, и значительно отстает от них в своем восстановлении.

Добавим

Эта тенденция совпала с уменьшением притока капитала в криптоинвестиционные продукты. Согласно последним данным, объемы торгов этими продуктами также остаются ниже по сравнению с максимумами, которые были достигнуты при запуске спотовых биржевых фондов биткойна в начале года.

Альткоины также снизились в среду, отражая потери биткойна. Ether, вторая по величине криптовалюта, упал на 3,4% до 2594,51 долларов США. SOL и XRP потеряли 2-3% в стоимости, тогда как MATIC и ADA выросли на 5,3% и 3,3% соответственно. Среди мемных токенов DOGE потерял 1,4%.

Рынки на этой неделе сосредоточены на дополнительных сигналах по снижению процентной ставки в США, ожидая публикации протоколов заседания Федерального резерва, которое состоялось в конце июля. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоули, где, вероятно, предоставит больше информации относительно будущих процентных ставок, на фоне растущих ожиданий относительно возможного снижения ставок в сентябре.

Напомним

Накануне биткоин вырос до 59 305 долл. после кратковременного падения. Инвесторы вложили $155 млн в продукты, связанные с эфиром, тогда как в биткоин поступило лишь $13 млн. Рынок ожидает данных по инфляции в США.

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