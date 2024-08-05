В понедельник цена биткоина снизилась до минимума за последние пять месяцев, отражая общее падение на финансовых рынках из-за растущих опасений относительно замедления экономического роста в США, что уменьшило интерес к рискованным инвестициям. Об этом УНН пишет со ссылкой на Investing.

Детали

За последние 24 часа биткоин потерял 12% своей стоимости, упав до 51 995 долларов достигнув самого низкого уровня с конца февраля.

Биткоин продолжил падение вместе с фондовыми рынками, которые понесли значительные потери с пятницы из-за слабых экономических показателей в США. Индексы Уолл-стрит снизились в пятницу, тогда как азиатские рынки упали в понедельник и японские акции вошли в "медвежий" рынок только через три недели после достижения рекордных высот.

Биткойн и более широкие криптовалютные рынки понесли существенные потери из-за избегания рисков, усиленное высокой спекулятивностью биткоина. Несмотря на ожидания снижения процентных ставок от Федерального резерва, падение биткоина продолжилось, поскольку трейдеры предпочли японскую иену и золото как более безопасные активы.

Биткоин потерял в стоимости по сравнению с японской иеной и уже пережил значительное падение на прошлой неделе, когда правительство США активизировало оборот примерно 2 миллиарда токенов, что намекало на потенциальную продажу.

Снижение активности на рынке крипто-деривативов, особенно в американских ETF, также не смогло оказать достаточно поддержки биткоину.

Добавим

Цена Эфира снизилась до самого низкого уровня с декабря, потеряв 21,5% и опустившись до 2,390.13 долларов. Это произошло на фоне общего спада на криптовалютных рынках, вызванного рисковыми настроениями. Недавние спекуляции относительно спотовых биржевых фондов Эфира и их запуск на прошлой неделе не смогли стабилизировать рынок.

Другие основные криптовалюты, такие как XRP, SOL и ADA, потеряли более 17% каждая, а мем-токены DOGE и SHIB потерпели падение примерно на 18%.

Напомним

На прошлой неделе биткоин упал ниже 67 000 долларов в ответ на заявления о потенциальной продаже значительной части криптовалютных активов правительством США, которые обсуждали трейдеры.

На фоні перспективи президентства Трампа біткоїн виріс до 64 тис. доларів