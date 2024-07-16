Цена биткойна выросла, чему способствовала перспектива более дружественного регулирования криптовалют в США, поскольку трейдеры предполагают, что Дональд Трамп выиграет второй срок в президентской гонке 2024 года. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Отчет показывает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам приближается к одобрению биржевых фондов, которые отслеживают второй по популярности криптотокен Ether, усиливая ожидания улучшения регуляторного климата.

Биткоин вырос на 2,3% за последние 24 часа, достигнув 64,073.6. тысяч долларов. Этот подъем произошел на фоне спекуляций, обусловленных недавними событиями вокруг Дональда Трампа, которые помогли преодолеть обеспокоенность из-за потенциальных продаж от неработающей криптобиржи Mt Gox.

В частности, недавнее покушение на Трампа способствовало росту его популярности, что добавило ему преимущества в президентской гонке 2024 года против президента Джо Байдена. Трамп, который выдвигался кандидатом от Республиканской партии в понедельник, выбрал сенатора от Огайо Джей Ди Венса в качестве своего напарника. Он выражает сильную поддержку криптоиндустрии, заявив, что будущее биткойна должно развиваться в США.

Трамп планирует выступить на Bitcoin Conference в Нэшвилле. Его второй президентский срок может открыть более благосклонные регуляторные перспективы для криптовалют в США, особенно с учетом последних жестких мер со стороны SEC и Министерства юстиции.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет правовые процессы против Ripple, производителя криптовалюты XRP, и криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN), обвиняя их в распространении незарегистрированных ценных бумаг.

Между тем, Ether показал рост на 2,6%, достигнув отметки в $3 420,75. Другие альткоины также отметились ростом: XRP и SOL выросли на 3% и 2,4% соответственно, тогда как ADA держался в боковом тренде. Среди мем-токенов DOGE вырос на 4,3%, а SHIB - на 7,1%.

Напомним,

На прошлой неделе цена биткоина упала, поскольку рыночный отскок остановился из-за растущих опасений относительно возможного увеличения количества токенов на рынке.