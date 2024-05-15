Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысячи долларов

В среду цена биткойна снизилась на 0,9%, несмотря на ослабление доллара и небольшое позитивное движение. Трейдеры сохраняли осторожность в предвкушении важных данных о потребительской инфляции в США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Биткойн не показал рост, несмотря на падение доллара во вторник после комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он отметил, что текущая финансовая политика является достаточно строгой и не предполагается дальнейшее повышение процентных ставок. Однако Пауэлл заметил, что относительно снижения инфляции до цели в 2% в год существует неуверенность.

Это произошло на фоне того, что апрельские данные индекса цен производителей оказались выше прогнозов, что может указывать на будущий рост индекса потребительских цен. Также уменьшение инвестиций в биткойн и регуляторные риски снижают интерес к криптовалютам.

В Гонконге три спотовые биржевые фонды Bitcoin и Ethereum отметили значительный отток средств на сумму почти 40 миллионов долларов в понедельник, что отменило эффект предыдущего двухнедельного притока средств после их запуска 30 апреля. Причина оттока средств остается неопределенной, но это происходит на фоне ухудшения настроений относительно рынков Гонконга и Китая, в частности из-за увеличения торговых тарифов США на китайские товары и неоднозначных экономических сигналов из Китая.

Одновременно, снижение интереса к американским аналогам этих ETF наблюдается после спада энтузиазма в отношении их одобрения. Несмотря на первоначальный энтузиазм, который подтолкнул биткойн к рекордным 73 000 долларов в марте, за последние два месяца криптовалюта находится в торговом диапазоне между 60 000 и 70 000 долларов.

Халвинг биткойна прошел без значительных изменений в ценах, а также регуляторные угрозы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США удерживают трейдеров от активных действий на криптовалютных рынках. На фоне ожиданий новых данных об индексе потребительских цен в США, общий рынок криптовалют показывает снижение. Ethereum потерял более 1%, в то время как Solana и XRP снизились на 3% и 1,2% соответственно.

Рост акций мемов, таких как GME и AMC, побудил к быстрому росту мем-токенов, но Dogecoin упал более чем на 3%, а Shiba Inu потерял почти 3%. Продолжающаяся инфляция в США может сохранить высокие процентные ставки, что негативно влияет на криптовалютные рынки, которые лучше процветают при низких ставках и высокой ликвидности.

Напомним

В понедельник произошло падение цены биткойна, которое вновь активизировало ключевые уровни поддержки. Это произошло на фоне слабого улучшения настроений в сфере криптовалют перед публикацией данных об инфляции в США, которые могут повлиять на уровни процентных ставок.