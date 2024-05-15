Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысячи долларов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  75512 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  108253 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  118937 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  148067 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137430 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156927 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152876 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131278 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175819 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210763 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  338783 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  380482 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  379638 просмотра

Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысячи долларов

В среду цена биткоина несколько упала до отметки $62 000, несмотря на ослабление доллара и небольшое положительное движение.

Экономика •   •  13042 просмотра
Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысячи долларов

рф утром в течение часа обстреливала одну из общин Сумщины: погибла 60-летняя женщина

60-летняя женщина погибла, когда российские войска в течение часа обстреливали из артиллерии Есманьскую громаду Сумской области.

Война •   •  12910 просмотра
рф утром в течение часа обстреливала одну из общин Сумщины: погибла 60-летняя женщина

В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

Ракетный удар по российскому аэродрому в оккупированном Крыму мог повредить истребители МиГ-31. В общем это на этой базе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.

Война •   •  18417 просмотра
В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

Ермак встретился с премьером Дании: обсудили военную помощь и Саммит мира

Ермак обсудил военную помощь, поддержку Дании и предстоящий Глобальный саммит мира с премьер-министром Дании Фредериксен.

Война •   •  18851 просмотра
Ермак встретился с премьером Дании: обсудили военную помощь и Саммит мира

"Собственное дело": 623 ветерана получили гранты на развитие своего бизнеса

Всего с начала программы "Собственное дело" 623 ветерана и члены их семей получили гранты на общую сумму 280 млн грн.

Общество •   •  16080 просмотра
"Собственное дело": 623 ветерана получили гранты на развитие своего бизнеса

Информация об оккупации россией Волчанска не соответствует действительности - ЦПД при СНБО

Сообщения об оккупации российскими войсками города Волчанск Харьковской области не соответствуют действительности, поскольку большая часть города остается под контролем Украины, сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Война •   •  13039 просмотра
Информация об оккупации россией Волчанска не соответствует действительности - ЦПД при СНБО

Курсант погиб во время прыжка с парашютом, начато расследование - ГБР

Курсант 2-го курса Одесской военной академии погиб во время тренировочного прыжка с парашютом, сообщили в ГБР, бюро начало расследование.

Криминал и ЧП •   •  12036 просмотра
Курсант погиб во время прыжка с парашютом, начато расследование - ГБР

Британская разведка проанализировала ущерб, нанесенный рф культурному наследию Украины

Продолжающаяся война России против Украины продолжает наносить серьезный ущерб объектам исторического и культурного наследия Украины: по данным британской разведки, по состоянию на начало мая 2024 года 1 987 учреждений культуры понесли убытки, а 1 062 объекта наследия были разрушены или повреждены.

Война •   •  12690 просмотра
Британская разведка проанализировала ущерб, нанесенный рф культурному наследию Украины

В Институте Шалимова рассказали, как лечат инсулиному и как она влияет на жизнь

Врачи Института Шалимова успешно удалили опухоль поджелудочной железы, которая вызывала гипогликемию и нервно-психические расстройства у женщины, вернув ей здоровье и активную жизнь.

Здоровье •   •  11455 просмотра
В Институте Шалимова рассказали, как лечат инсулиному и как она влияет на жизнь

Минобороны о возможном наступлении рф на Сумщину: Силы обороны к этому готовы

Украинские военные готовы к возможному российскому наступлению на Сумщине, там сосредоточены соответствующие силы для противодействия известным планам врага.

Война •   •  12479 просмотра
Минобороны о возможном наступлении рф на Сумщину: Силы обороны к этому готовы