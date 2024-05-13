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Ціна на біткоїн впала до 60 тисяч доларів: у чому причина стрімкого падіння

Ціна на біткоїн впала до 60 тисяч доларів: у чому причина стрімкого падіння

Київ • УНН

 • 21243 перегляди

Ціна біткоїна впала приблизно до $60 000 на тлі занепокоєння щодо зростання інфляції та потенційного підвищення процентних ставок Федеральним резервом, а також побоювань щодо посилення криптовалютного регулювання та відтоку капіталу з криптовалютних інвестиційних продуктів.

У понеділок відбулося падіння ціни біткойна, яке знову активізувало ключові рівні підтримки. Це сталося на тлі слабкого покращення настроїв у сфері криптовалют перед публікацією даних про інфляцію в США, які можуть вплинути на рівні процентних ставок. Пише УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

За останні 24 години біткоїн знизився на 0,4%, досягнувши позначки $60,910.5. Ця найбільша у світі криптовалюта наблизилася до критичного рівня підтримки у 60 тисяч доларів, що може свідчити про потенціал для подальшого зниження цін.

Токен зазнав падіння більш ніж на 3% за останній тиждень через зростаючі побоювання регулятивних дій США проти крипторинку, що погіршило настрої інвесторів. Цю ситуацію ще більше ускладнило видиме відтікання капіталу з криптоінвестицій, особливо з біржових фондів, що працюють з біткойном.

Долар зміцнився у понеділок, що вплинуло на зниження цін на біткойн і інші криптовалюти, особливо в контексті очікувань на нові дані про інфляцію в США.

Долар домінує у світовій торгівлі та резервах - МВФ08.05.24, 12:00 • 14573 перегляди

Індекс цін виробників буде опубліковано у вівторок, а індекс споживчих цін, за яким уважно стежать, вийде в середу. Якщо ці дані покажуть стійку інфляцію, це може послабити надії на скорочення процентних ставок Федеральною резервною системою, що, в свою чергу, негативно вплине на ринки криптовалют. Криптовалюти зазвичай краще почуваються при низьких ставках та високій ліквідності, тому перспектива вищих і триваліших ставок у США не сприяє їхньому зростанню.

Криптовалюти отримали деяку підтримку після коментарів Дональда Трампа, кандидата в президенти, який виступив на захист галузі і критикував адміністрацію Байдена за намагання негативно вплинути на індустрію. Трамп також повідомив, що його виборча кампанія буде приймати пожертви у криптовалютах.

Ціни на криптовалюти сьогодні знизилися, продовжуючи падіння на тлі невеликого покращення ситуації на ринках. Ethereum, друга за величиною криптовалюта, знизилася на 1,5%, досягнувши $2,884.43. XRP і Solana впали на 5,8% та 3,2% відповідно. Мемкоїни, такі як Dogecoin, також зазнали зниження, зокрема Dogecoin впав на 5,1%.

Нагадаємо

Ціна біткоїна впала на 1,65% за останні 24 години до $61 215 на тлі занепокоєння щодо високих процентних ставок, посилення регулювання та відтоку коштів з криптовалютних інвестиційних продуктів.

Ціна біткоїна знижується на тлі побоювань регуляторів і тривалого відтоку коштів07.05.24, 21:33 • 101502 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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