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Ціна на біткоїн впала до 61 тисячі доларів

Ціна на біткоїн впала до 61 тисячі доларів

Київ • УНН

 • 21875 перегляди

Ціна біткоїна впала на 1,65% за останні 24 години до $61 215 на тлі занепокоєння щодо високих процентних ставок, посилення регулювання та відтоку коштів з криптовалютних інвестиційних продуктів.

Біткоїн втратив 1,5% за останні 24 години, опустившись в ціні до 61 215 доларів. Про це пише УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

Як пише портал, ціна біткоїна впала в четвер, не дивлячись на значне полегшення на тлі постійного тиску високих процентних ставок у США та посилення регулятивного контролю. Так, біткоїн впав на 1,65% за останні 24 години до 61 215 доларів.

Токен також страждав від постійних відтоків із криптоінвестиційних продуктів, зокрема спотових біржових фондів біткойнів.Занепокоєння з приводу посилення регулятивного контролю США щодо криптовалюти залишилося актуальним після того, як торговельний додаток Robinhood Markets Inc заявив, що зіткнувся з регуляторними діями з боку Комісії з цінних паперів і бірж щодо торгівлі криптотокенами на своїй платформі

 - пише портал.

Нагадаємо

Вчора біткоїн втратив 1,5% за останні 24 години, опустившись в ціні до 62 523 долари. Він залишається у своєму звичному діапазоні, а інтерес до криптовалютних інвестиційних продуктів знижується третій тиждень поспіль.

Павло Башинський

Павло Башинський

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