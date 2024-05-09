Ціна на біткоїн впала до 61 тисячі доларів
Київ • УНН
Ціна біткоїна впала на 1,65% за останні 24 години до $61 215 на тлі занепокоєння щодо високих процентних ставок, посилення регулювання та відтоку коштів з криптовалютних інвестиційних продуктів.
Біткоїн втратив 1,5% за останні 24 години, опустившись в ціні до 61 215 доларів. Про це пише УНН з посиланням на Investing.com.
Деталі
Як пише портал, ціна біткоїна впала в четвер, не дивлячись на значне полегшення на тлі постійного тиску високих процентних ставок у США та посилення регулятивного контролю. Так, біткоїн впав на 1,65% за останні 24 години до 61 215 доларів.
Токен також страждав від постійних відтоків із криптоінвестиційних продуктів, зокрема спотових біржових фондів біткойнів.Занепокоєння з приводу посилення регулятивного контролю США щодо криптовалюти залишилося актуальним після того, як торговельний додаток Robinhood Markets Inc заявив, що зіткнувся з регуляторними діями з боку Комісії з цінних паперів і бірж щодо торгівлі криптотокенами на своїй платформі
Нагадаємо
Вчора біткоїн втратив 1,5% за останні 24 години, опустившись в ціні до 62 523 долари. Він залишається у своєму звичному діапазоні, а інтерес до криптовалютних інвестиційних продуктів знижується третій тиждень поспіль.