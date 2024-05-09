Ціна на біткоїн впала до 61 тисячі доларів

Біткоїн втратив 1,5% за останні 24 години, опустившись в ціні до 61 215 доларів. Про це пише УНН з посиланням на Investing.com.

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Як пише портал, ціна біткоїна впала в четвер, не дивлячись на значне полегшення на тлі постійного тиску високих процентних ставок у США та посилення регулятивного контролю. Так, біткоїн впав на 1,65% за останні 24 години до 61 215 доларів.

Токен також страждав від постійних відтоків із криптоінвестиційних продуктів, зокрема спотових біржових фондів біткойнів.Занепокоєння з приводу посилення регулятивного контролю США щодо криптовалюти залишилося актуальним після того, як торговельний додаток Robinhood Markets Inc заявив, що зіткнувся з регуляторними діями з боку Комісії з цінних паперів і бірж щодо торгівлі криптотокенами на своїй платформі