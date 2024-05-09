Цена на биткоин упала до 61 тысячи долларов

Биткоин потерял 1,5% за последние 24 часа, опустившись в цене до 61 215 долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Как пишет портал, цена биткоина упала в четверг, несмотря на значительное облегчение на фоне постоянного давления высоких процентных ставок в США и усиления регулятивного контроля. Так, биткоин упал на 1,65% за последние 24 часа до 61 215 долларов.

Токен также страдал от постоянных оттоков из криптоинвестиционных продуктов, в частности спотовых биржевых фондов биткойнов.Беспокойство по поводу усиления регулятивного контроля США в отношении криптовалют осталось актуальным после того, как торговое приложение Robinhood Markets Inc заявило, что столкнулось с регуляторными действиями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении торговли криптотокенами на своей платформе - пишет портал.

Напомним,

Вчера биткоин потерял 1,5% за последние 24 часа, опустившись в цене до 62 523 доллара. Он остается в своем привычном диапазоне, а интерес к криптовалютным инвестиционным продуктам снижается третью неделю подряд.