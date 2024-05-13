Цена на биткоин упала до 60 тысяч долларов: в чем причина стремительного падения

В понедельник произошло падение цены биткойна, которое вновь активизировало ключевые уровни поддержки. Это произошло на фоне слабого улучшения настроений в сфере криптовалют перед публикацией данных об инфляции в США, которые могут повлиять на уровни процентных ставок. Пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

За последние 24 часа биткоин снизился на 0,4%, достигнув отметки $60,910.5. Эта крупнейшая в мире криптовалюта приблизилась к критическому уровню поддержки в 60 тысяч долларов, что может свидетельствовать о потенциале для дальнейшего снижения цен.

Токен потерпел падение более чем на 3% за последнюю неделю из-за растущих опасений регулятивных действий США против крипторынка, что ухудшило настроения инвесторов. Эту ситуацию еще больше осложнило видимое отток капитала из криптоинвестиций, особенно из биржевых фондов, работающих с биткойном.

Доллар укрепился в понедельник, что повлияло на снижение цен на биткоин и другие криптовалюты, особенно в контексте ожиданий на новые данные об инфляции в США.

Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

Индекс цен производителей будет опубликован во вторник, а индекс потребительских цен, за которым внимательно следят, выйдет в среду. Если эти данные покажут устойчивую инфляцию, это может ослабить надежды на сокращение процентных ставок Федеральной резервной системой, что, в свою очередь, негативно повлияет на рынки криптовалют. Криптовалюты обычно лучше чувствуют себя при низких ставках и высокой ликвидности, поэтому перспектива более высоких и длительных ставок в США не способствует их росту.

Криптовалюты получили некоторую поддержку после комментариев Дональда Трампа, кандидата в президенты, который выступил в защиту отрасли и критиковал администрацию Байдена за попытки негативно повлиять на индустрию. Трамп также сообщил, что его избирательная кампания будет принимать пожертвования в криптовалютах.

Цены на криптовалюты сегодня снизились, продолжая падение на фоне небольшого улучшения ситуации на рынках. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, снизилась на 1,5%, достигнув $2,884.43. XRP и Solana упали на 5,8% и 3,2% соответственно. Мемкоины, такие как Dogecoin, также подверглись снижению, в частности Dogecoin упал на 5,1%.

Напомним,

Цена биткоина упала на 1,65% за последние 24 часа до $61 215 на фоне беспокойства относительно высоких процентных ставок, ужесточения регулирования и оттока средств из криптовалютных инвестиционных продуктов.

Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств