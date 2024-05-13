Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Цена на биткоин упала до 60 тысяч долларов: в чем причина стремительного падения
Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова
Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления
Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф
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"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской ГВА о фортификациях в Харьковской области
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 маяЭксклюзив
Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Цена на биткоин упала до 60 тысяч долларов: в чем причина стремительного падения
Цена биткоина упала примерно до $60 000 на фоне беспокойства относительно роста инфляции и потенциального повышения процентных ставок Федеральным резервом, а также опасений относительно ужесточения криптовалютного регулирования и оттока капитала из криптовалютных инвестиционных продуктов.
Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова
Укрпочта выпустит марки с вышиванками Крыма и Харьковской области для поддержки этих регионов.
Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления
В рамках программы "МХП Поруч" бойцы, ветераны и семьи погибших защитников проходят реабилитацию с помощью глинотерапии, которая помогает им высвободить эмоции, снять стресс и улучшить настроение.
Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф
Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф.
Киевская таможня предотвратила ввоз в Украину 19 тонн ткани, которую изготовили в россии
Киевская таможня предотвратила ввоз 19 тонн ткани стоимостью 3 миллиона гривен, произведенной в рф компанией, известной как производитель тканей для Министерства обороны россии.
"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской ГВА о фортификациях в Харьковской области
В Волчанской городской военной администрации уверяют, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто".
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
Эта неделя принесет серьезные перемены и возможности для всех знаков зодиака благодаря параду из 5 планет. Возможны для всех опасности травм и аварий, могут быть природные катаклизмы, стоит категорически избегать конфликтов в отношениях.
Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция
На видео, вероятно, зафиксирована атака беспилотника на электроподстанцию в липецкой области россии, которая вызвала пожар.
Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил работу над законопроектом, предусматривающим запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором и, вероятно, парламент сможет его принять уже в мае или июне.
Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли
Работники Apple Store в Таусоне, штат Мэриленд, проголосовали за разрешение на первую забастовку работников розничной торговли из-за непредсказуемого графика работы и заработной платы, которая не соответствует местному прожиточному минимуму.