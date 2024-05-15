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Ціна біткоїна трохи впала і становить 62 тисячі доларів

Ціна біткоїна трохи впала і становить 62 тисячі доларів

Київ • УНН

 • 20496 перегляди

У середу ціна біткоїна дещо впала до позначки $62 000, незважаючи на ослаблення долара і невеликий позитивний рух.

У середу ціна біткойна знизилася на 0,9%, незважаючи на ослаблення долара і невеликий позитивний рух. Трейдери зберігали обережність у передчутті важливих даних про споживчу інфляцію в США. Про це пише УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

Біткойн не показав зростання, незважаючи на падіння долара у вівторок після коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Він зазначив, що поточна фінансова політика є достатньо строгою і не передбачається подальше підвищення процентних ставок. Проте Пауелл зауважив, що щодо зниження інфляції до цілі в 2% на рік існує невпевненість.

Це сталося на тлі того, що квітневі дані індексу цін виробників виявились вищими за прогнози, що може вказувати на майбутнє зростання індексу споживчих цін. Також зменшення інвестицій у біткойн і регуляторні ризики знижують інтерес до криптовалют.

У Гонконзі три спотові біржові фонди Bitcoin та Ethereum відзначили значний відтік коштів на суму майже 40 мільйонів доларів у понеділок, що скасувало ефект попереднього двотижневого припливу коштів після їх запуску 30 квітня. Причина відтоку коштів залишається невизначеною, але це відбувається на фоні погіршення настроїв щодо ринків Гонконгу та Китаю, зокрема через збільшення торгових тарифів США на китайські товари і неоднозначні економічні сигнали з Китаю.

Одночасно, зниження інтересу до американських аналогів цих ETF спостерігається після спаду ентузіазму щодо їх схвалення. Незважаючи на початковий ентузіазм, який підштовхнув біткойн до рекордних 73 000 доларів у березні, за останні два місяці криптовалюта перебуває у торговому діапазоні між 60 000 і 70 000 доларів.

Халвінг біткойна минув без значних змін у цінах, а також регуляторні загрози від Комісії з цінних паперів і бірж США утримують трейдерів від активних дій на криптовалютних ринках. На тлі очікувань нових даних про індекс споживчих цін у США, загальний ринок криптовалют показує зниження. Ethereum втратив більше ніж 1%, в той час як Solana і XRP знизилися на 3% та 1,2% відповідно.

Ріст акцій мемів, таких як GME і AMC, спонукав до швидкого зростання мем-токенів, але Dogecoin впав більш ніж на 3%, а Shiba Inu втратив майже 3%. Тривала інфляція в США може зберегти високі відсоткові ставки, що негативно впливає на криптовалютні ринки, які краще процвітають при низьких ставках та високій ліквідності.

Нагадаємо

У понеділок відбулося падіння ціни біткойна, яке знову активізувало ключові рівні підтримки. Це сталося на тлі слабкого покращення настроїв у сфері криптовалют перед публікацією даних про інфляцію в США, які можуть вплинути на рівні процентних ставок.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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