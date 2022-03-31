"Это пока слова. Без конкретики": Зеленский о переговорах с россией

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"Сегодня у меня немного слов, нет много времени и очень много эмоций и еще больше задач. Такой сейчас момент. Переломный момент, когда говорить можно и надо только о самом главном. Да, есть переговорный процесс, который продолжается. Но это - пока слова", — подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, в переговорах с рф пока нет конкретики.

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Напомним

Зеленский рассказал о переговорах с Байденом.