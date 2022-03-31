"Это пока слова. Без конкретики": Зеленский о переговорах с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговорный процесс, который идет между Украиной и россией и сказал, что о каких-то результатах говорить еще рано. Об этом глава государства заявил во время своего видеообращения, передает УНН.
Цитата
"Сегодня у меня немного слов, нет много времени и очень много эмоций и еще больше задач. Такой сейчас момент. Переломный момент, когда говорить можно и надо только о самом главном. Да, есть переговорный процесс, который продолжается. Но это - пока слова", — подчеркнул Зеленский.
Как отметил президент, в переговорах с рф пока нет конкретики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арахамия рассказал о роли Абрамовича на переговорах.
Напомним
Зеленский рассказал о переговорах с Байденом.