Арахамія розповів про роль Абрамовича на перемовинах

Цитата

"Насправді, чесно кажучи, (він виконує роль – ред.) дуже позитивну. Але мені незрозуміло, чому він став виконувати публічну роль. Тому що, з самого початку, була така в нього роль – back channel. Тобто додатковий канал зв’язку, неофіційний, який допомагає важкі речі проговорювати нормальною людською мовою, а не дипломатичною – те, що вони не можуть сказати офіційно. Потім завдяки міжнародній пресі цей прихований канал став відомим на весь світ фактично. Наскільки мені зрозуміла позиція, він вже не ховається і вже не є back channel. Він намагається спозиціонувати себе як нейтральна сторона, хоча ми не сприймаємо його як нейтральну сторону. Але, звичайно, він більш нейтральний, ніж офіційний канал перемовин", - сказав Арахамія.

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