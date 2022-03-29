Російського мільярдера Абрамовича помітили на переговорах у Стамбулі

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Російська та українська делегації, залишивши готелі, у яких вони зупинилися, прибули в Долмабахче на зустріч.

"Було видно на знімках, що також взяв участь російський мільярдер Роман Абрамович. Абрамович сидить поруч із речником президента (Туреччини - ред.) Ібрагімом Каліном на місці, де проходили переговори", - пише газета.

Раніше

Переговори України та рф стартували у Стамбулі після 10 години 29 березня.