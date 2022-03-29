Российского миллиардера Абрамовича заметили на переговорах в Стамбуле

Детали

Российская и украинская делегации, оставив отели, в которых они остановились, прибыли в Долмабахче на встречу.

"Было видно на снимках, что также принял участие российский миллиардер Роман Абрамович. Абрамович сидит рядом спресс-секретарем президента (Турции - ред.) Ибрагимом Калыном в том месте, где проходили переговоры", - пишет газета.

Ранее

Переговоры Украины и рф стартовали в Стамбуле после 10 часов 29 марта.