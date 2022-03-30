Арахамия рассказал о роли Абрамовича на переговорах

Цитата

"На самом деле, честно говоря, (он выполняет роль - ред.) очень положительную. Но мне непонятно, почему он стал исполнять публичную роль. Потому что, с самого начала, была такая у него роль - back channel. То есть дополнительный канал связи, неофициальный, который помогает трудные вещи проговаривать нормальным человеческим языком, а не дипломатическим - то, что они не могут сказать официально. Затем благодаря международной прессе этот скрытый канал стал известным на весь мир фактически. Насколько мне понятна позиция, он уже не прячется и уже не является back channel. Он пытается спозиционировать себя как нейтральная сторона, хотя мы не воспринимаем его как нейтральную сторону. Но, конечно, он более нейтрален, чем официальный канал переговоров", - сказал Арахамия.

Ранее

Российского миллиардера Абрамовича заметили на переговорах в Стамбуле.