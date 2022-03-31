"Це поки слова. Без конкретики": Зеленський про переговори з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес, який триває між Україною та росією та сказав, що про якісь результати говорити ще зарано. Про це глава держави заявив під час свого відеозвернення, передає УНН.
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"Сьогодні в мене небагато слів, немає багато часу та є дуже багато емоцій і ще більше завдань. Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна й треба тільки про найголовніше. Так, є переговорний процес, який триває. Але це – поки слова", — наголосив Зеленський.
Як зазначив президент, у переговорах з рф поки немає конкретики.
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