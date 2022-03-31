"Це поки слова. Без конкретики": Зеленський про переговори з росією

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"Сьогодні в мене небагато слів, немає багато часу та є дуже багато емоцій і ще більше завдань. Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна й треба тільки про найголовніше. Так, є переговорний процес, який триває. Але це – поки слова", — наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, у переговорах з рф поки немає конкретики.

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Нагадаємо

Зеленський розповів про переговори з Байденом.