"Это критический момент": Блинкен обменялся с Лавровым ожиданиями от встречи

Что сказал Лавров

Российский министр первым взял слово. Он заявил, что ознакомился с “огромным количеством материалов” Госдепа относительно российской дезинформации.

Лавров заявил, то надеется, что “кто-то в Государственном департаменте был у них не занят и сконцентрировался все-таки на сути наших предложений, которые мы вам передали”.

“Вы упомянули в одном из недавних ваших заявлений в ходе европейкого турне, что от этой встречи вы не ждете прорыва. Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи. Мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости и безопасности. Чтоб ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны”, — сказал министр.

Что сказал Блинкен

Госсекретарь начал с напоминания о том, что данный диалог является продолжением усилий по деэскалации напряженности и предотвращению российской агрессии против Украины.

“Я прибыл с консультаций с союзниками и партнерами, а также из самой Украины. Это также является частью постоянных усилий по тесному сотрудничеству, координации и консультациям со всеми нашими союзниками и партнерами, которые разделяют наши глубокие опасения по поводу момента, в котором мы находимся”, — сказал Блинкен.

По его словам, союзники в равной степени привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить разногласия с РФ. Однако они также “готовы, если это окажется невозможным и Россия решит продолжить агрессию против Украины, к единому, быстрому и жесткому ответу”.

“Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы напрямую поделиться с вами общим мнением союзников и партнеров, а также конкретными идеями по устранению некоторых из поднятых вами опасений, а также глубоких опасений, которые некоторые из нас испытывают по поводу действий России... Это критический момент. Вы правы, сегодня мы не рассчитываем решить наши разногласия. Но я надеюсь и рассчитываю, что мы сможем проверить, остается ли путь дипломатии, диалога открытым. Мы полны решимости идти по этому пути”, — заключил он.

Контекст

Госдеп США ранее анонсировал, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров проведут переговоры 21 января в Женеве. Перед встречей с российским коллегой Блинкен посетил Украину и Германию.