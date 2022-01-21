"Це критичний момент": Блінкен обмінявся з Лавровим очікуваннями від зустрічі

Що сказав Лавров

Російський міністр першим взяв слово. Він заявив, що ознайомився з “величезною кількістю матеріалів” Держдепу щодо російської дезінформації.

Лавров заявив, що сподівається, що “хтось у Державному департаменті був у них не зайнятий і сконцентрувався все-таки на суті наших пропозицій, які ми вам передали”.

“Ви згадали в одній із недавніх ваших заяв під час європейського турне, що від цієї зустрічі ви не чекаєте на прорив. Ми теж не чекаємо на прорив від цієї зустрічі. Ми чекаємо відповідей на наші пропозиції. Пропозиції гранично конкретні, і очікуємо на такі ж конкретні відповіді в руслі та в повній відповідності до тих зобов’язань, які були прийняті на найвищому рівні в межах ОБСЄ з проблем неподільності та безпеки. Щоб жодна країна не зміцнювала своєї безпеки за рахунок безпеки будь-якої іншої країни”, — сказав міністр.

Що сказав Блінкен

Держсекретар почав із нагадування про те, що цей діалог є продовженням зусиль щодо деескалації напруженості та запобігання російській агресії проти України.

“Я прибув із консультацій із союзниками та партнерами, а також із самої України. Це також є частиною постійних зусиль із тісної співпраці, координації та консультацій з усіма нашими союзниками та партнерами, які поділяють наші глибокі побоювання щодо моменту, у якому ми перебуваємо”, — сказав Блінкен.

За його словами, союзники однаково віддані шляху дипломатії та діалогу, щоб спробувати вирішити розбіжності з РФ. Однак вони також “готові, якщо це виявиться неможливим і Росія вирішить продовжити агресію проти України, до єдиної, швидкої та жорсткої відповіді”.

“Я хочу скористатися цією можливістю, щоб безпосередньо поділитися з вами спільною думкою союзників і партнерів, а також конкретними ідеями щодо усунення деяких із порушених вами побоювань, а також глибоких побоювань, які деякі з нас зазнають дій Росії... Це критичний момент. Ви маєте рацію, сьогодні ми не розраховуємо вирішити наші розбіжності. Але я сподіваюся, і розраховую, що ми зможемо перевірити, чи залишається шлях дипломатії, діалогу відкритим. Ми сповнені рішучості йти цим шляхом”, — підсумував він.

Контекст

Держдеп США раніше анонсував, що американський держсекретар Ентоні Блінкен та голова МЗС Росії Сергій Лавров проведуть переговори 21 січня у Женеві. Перед зустріччю з російським колегою Блінкен відвідав Україну та Німеччину.