Госдеп: Блинкен и Лавров проведут встречу в Женеве 21 января
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Госдеп США заявил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров проведут переговоры 21 января в Женеве, информирует УНН.
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"Госсекретарь Блинкен говорил сегодня утром с министром иностранных дел Лавровым, и в контексте этого разговора оба согласились, что им будет полезно лично встретиться. С учетом планов поездки госсекретаря в Киев и Берлин принято решение добавить остановку в Женеве", — говорится в сообщении.
Детали
Встреча назначена на 21 января.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена находится на стадии "активной проработки".
Добавим
Госдеп США подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев и Берлин с 18 по 20 января. Планируется, что в ходе визита в Украину 19 января Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебою, 20 января в рамках визита в Берлин встретится с главой МИД ФРГ Анналеною Бербок.