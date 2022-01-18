Блінкен 19 січня в Україні зустрінеться з Зеленським і Кулебою

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“Секретар Блінкен розпочне свою поїздку з Києва, Україна, де 19 січня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України”, — повідомив Прайс.

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З його слів, Держсекретар також зустрінеться з працівниками посольства США, щоб “повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить подальшу ескалацію”.

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Після цього, 20 січня, Блінкен поїде до Берліна, де зустрінеться з міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок, яка цього тижня також відвідувала Київ.

Як зазначають у МЗС України, візит Держсекретаря США до України 19 січня стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії.

Кулеба та Блінкен під час зустрічі, як там повідомили, проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

Доповнення

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.