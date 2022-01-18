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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70257 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Блінкен їде в Україну із поспішно організованим візитом на тлі загострення напруженості між США та РФ

Блінкен їде в Україну із поспішно організованим візитом на тлі загострення напруженості між США та РФ

Київ • УНН

 • 19300 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Україну. Про це сьогодні повідомив AP із посиланням на заяву Держдепу, пише УНН.

Цитата:

“Держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Україну цього тижня, у той час як напруженість у відносинах між США та Росією загострюється через можливе вторгнення Росії до сусідньої країни”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними AP, Блінкен прибуде до Києва у вівторок "із поспішно організованою поїздкою", щоб продемонструвати підтримку США після безрезультатних дипломатичних переговорів між Москвою та Заходом у Європі минулого тижня, які не змогли вирішити серйозних розбіжностей щодо України та інших питань безпеки.

Ці зустрічі, як вважають журналісти, могли посилити побоювання з приводу російського вторгнення в Україну, і адміністрація Байдена звинуватила Росію у підготовці “операції під чужим прапором”, щоб використати її як привід для інтервенції. Росія відкинула це звинувачення.

Доповнення

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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