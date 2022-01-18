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Блинкен едет в Украину с поспешно организованным визитом на фоне обострения напряженности между США и РФ

Киев • УНН

 • 19298 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину. Об этом сегодня сообщил AP со ссылкой на заявление Госдепа, пишет УНН.

Цитата:

“Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе, в то время как напряженность в отношениях между США и Россией обостряется из-за возможного вторжения России в соседнюю страну”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным AP, Блинкен прибудет в Киев во вторник "с поспешно организованной поездкой", чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных дипломатических переговоров между Москвой и Западом в Европе на прошлой неделе, которые не смогли решить серьезных разногласий по Украине и другим вопросам безопасности.

Эти встречи, как считают журналисты, могли усилить опасения по поводу российского вторжения в Украину, и администрация Байдена обвинила Россию в подготовке “операции под чужим флагом”, чтобы использовать ее как повод для интервенции. Россия отвергла это обвинение.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

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