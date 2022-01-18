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Блинкен 19 января в Украине встретится с Зеленским и Кулебой

Блинкен 19 января в Украине встретится с Зеленским и Кулебой

Киев • УНН

 • 18857 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Украину проведет встречу с Президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой Об этом говорится в заявлении для прессы представителя Госдепа Неда Прайса, пишет УНН.

Цитата:

“Секретарь Блинкен начнет свою поездку с Киева, Украина, где 19 января встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебою, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины”, — сообщил Прайс.

Детали

По его словам, Госсекретарь также встретится с сотрудниками посольства США, чтобы “сообщить об усилиях Департамента по планированию непредвиденных ситуаций, если Россия решится на дальнейшую эскалацию”.

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После этого, 20 января, Блинкен посетит Берлин, где встретится с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, которая на этой неделе также посещала Киев.

Как отмечают в МИД Украины, визит Госсекретаря США в Украину 19 января станет продолжением тесной координации действий Украины и США для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Кулеба и Блинкен во время встречи, как там сообщили, проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сфере безопасности, торговой, инвестиционной и других сферах.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

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