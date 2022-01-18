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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Держдеп: Блінкен та Лавров проведуть зустріч у Женеві 21 січня

Держдеп: Блінкен та Лавров проведуть зустріч у Женеві 21 січня

Київ • УНН

 • 16465 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Держдеп США заявив, що американський держсекретар Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров проведуть переговори 21 січня у Женеві, інформує УНН.

Цитата

"Держсекретар Блінкен говорив сьогодні вранці з міністром закордонних справ Лавровим, і в контексті цієї розмови обидва погодилися, що їм буде корисно особисто зустрітися. З урахуванням планів поїздки держсекретаря до Києва та Берліна прийнято рішення додати зупинку в Женеві", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зустріч призначена на 21 січня.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що зустріч Лаврова та Блінкена перебуває на стадії "активного опрацювання".

Додамо

Держдеп США підтвердив, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Київ та Берлін із 18 по 20 січня. Планується, що в ході візиту в Україну 19 січня Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою, 20 січня у рамках візиту до Берліна зустрінеться з головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.

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