ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам хуситов в Йемене, атакованы также морские порты и электростанции

Армия обороны Израиля нанесла авиационные удары по военным объектам хуситов вблизи двух городов в Йемене, передает УНН.

"Во время широкомасштабной воздушной операции сегодня десятки самолетов ВВС, включая истребители, самолеты-заправщики и разведчики, под руководством разведывательного крыла атаковали военные объекты, террористического режима хуситов в районах Рас-Исса и Ходейда в Йемене", - говорится в сообщении израильской армии.

ЦАХАЛ также атаковал электростанции и морские порты, которые используются для импорта нефти. Добавляется, что атакованная инфраструктура использовалась хуситами для направления в регион иранского оружия и других средств для военных нужд.

"Атака была осуществлена в ответ на последние атаки режима хуситов против Государства Израиль", - добавили в ЦАХАЛ.

Израильская сторона также подчеркнула, что будет продолжать решительные действия.

Напомним

До начала атаки на Йемен прошло менее суток с тех пор, как йеменские хуситы заявили о запуске ракеты по аэропорту Бен-Гурион, когда премьер Израиля Нетаньяху возвращался в страну. Израильская армия сообщила, что ракета была перехвачена за пределами страны.