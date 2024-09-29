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ЦАХАЛ завдав удари по військових об’єктах хуситів у Ємені, атаковано також морські порти та електростанції

ЦАХАЛ завдав удари по військових об’єктах хуситів у Ємені, атаковано також морські порти та електростанції

Київ • УНН

 • 30030 перегляди

Армія оборони Ізраїлю атакувала військові об'єкти хуситів поблизу міст Рас-Ісса та Ходейда в Ємені. Удари були спрямовані на порти, які використовувались для імпорту зброї з Ірану.

Армія оборони Ізраїлю нанесла авіаційні удари по військових об’єктах хуситів поблизу двох міст у Ємені, передає УНН.

"Під час широкомасштабної повітряної операції сьогодні десятки літаків ВПС, включаючи винищувачі, літаки-заправники та розвідники, під керівництвом розвідувального крила атакували військові об’єкти,  терористичного режиму хуситів в районах Рас-Ісса та Ходейда в Ємені", - йдеться у повідомленні ізраїльської армії.

ЦАХАЛ також атакував електростанції та морські порти, які використовуються для імпорту нафти. Додається, що атакована інфраструктура використовувалася хуситами для спрямування в регіон іранської зброї та інших засобів для військових потреб.

"Атаку було здійснено у відповідь на останні атаки режиму хуситів проти Держави Ізраїль", - додали у ЦАХАЛ.

Ізраїльська сторона також наголосила, що продовжуватиме рішучі дії.

Нагадаємо

До початку атаки на Ємен пройшло менше доби з того часу, як єменські хусити заявили про запуск ракети по аеропорту Бен-Гуріон, коли прем'єр Ізраїлю Нетаньягу повертався до країни. Ізраїльська армія повідомила, що ракету було перехоплено за межами країни.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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