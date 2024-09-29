ЦАХАЛ завдав удари по військових об’єктах хуситів у Ємені, атаковано також морські порти та електростанції
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю атакувала військові об'єкти хуситів поблизу міст Рас-Ісса та Ходейда в Ємені. Удари були спрямовані на порти, які використовувались для імпорту зброї з Ірану.
Армія оборони Ізраїлю нанесла авіаційні удари по військових об’єктах хуситів поблизу двох міст у Ємені, передає УНН.
"Під час широкомасштабної повітряної операції сьогодні десятки літаків ВПС, включаючи винищувачі, літаки-заправники та розвідники, під керівництвом розвідувального крила атакували військові об’єкти, терористичного режиму хуситів в районах Рас-Ісса та Ходейда в Ємені", - йдеться у повідомленні ізраїльської армії.
ЦАХАЛ також атакував електростанції та морські порти, які використовуються для імпорту нафти. Додається, що атакована інфраструктура використовувалася хуситами для спрямування в регіон іранської зброї та інших засобів для військових потреб.
"Атаку було здійснено у відповідь на останні атаки режиму хуситів проти Держави Ізраїль", - додали у ЦАХАЛ.
Ізраїльська сторона також наголосила, що продовжуватиме рішучі дії.
Нагадаємо
До початку атаки на Ємен пройшло менше доби з того часу, як єменські хусити заявили про запуск ракети по аеропорту Бен-Гуріон, коли прем'єр Ізраїлю Нетаньягу повертався до країни. Ізраїльська армія повідомила, що ракету було перехоплено за межами країни.