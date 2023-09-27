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Трюдо извинился перед канадцами и Зеленским из-за приглашения в парламент ветерана СС Галичина

Трюдо извинился перед канадцами и Зеленским из-за приглашения в парламент ветерана СС Галичина

Киев • УНН

 • 590746 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился от имени Канады после того, как на прошлой неделе ветеран СС Галичина был включен в парламентское мероприятие в честь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет канадское издание CBC, передает УНН.

Цитата

“Все мы, кто был в этой палате в пятницу, глубоко сожалеем, что стояли и хлопали, хотя мы делали это, не осознавая контекста”, — сказал Трюдо в коротком заявлении журналистам.

Детали

Канадский премьер также отметил, что чествование ветерана СС Галичина было “глубоко, глубоко болезненно” для евреев, поляков, ромов, ЛГБТ-сообщества и людей других рас, которые были мишенями режима Гитлера во время Второй мировой войны.

Трюдо также повторил, что “Канада глубоко сожалеет” об использовании образа Зеленского в российской пропаганде, ведь россияне транслировали его как политика, аплодирующего нацисту.

Напомним

Накануне Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота ушел в отставку в связи со скандалом, который возник на фоне приглашения в парламент, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, и последующего признания Палатой представителей человека, который воевал на стороне нацистского подразделения во время Второй мировой войны.

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