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Скандал із запрошенням нацистського ветерана під час візиту Зеленського до парламенту Канади: Спікер Палати громад подав у відставку

Скандал із запрошенням нацистського ветерана під час візиту Зеленського до парламенту Канади: Спікер Палати громад подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота пішов у відставку у зв’язку зі скандалом, який виник на тлі запрошення до парламенту під час візиту президента України Володимира Зеленського і подальшого визнання Палатою представників людини, яка воювала на боці нацистського підрозділу під час Другої світової війни. Про це повідомляє CTVNews, пише УНН.

Цитата 

«Робота в Палаті вище за будь-кого з нас. Тому я повинен піти у відставку з посади вашого спікера», — сказав Рота, додавши, що він зробив цю заяву з «важким серцем», і що робота на посаді спікера була для нього «найбільшою честю».

«Я знову висловлюю глибокий жаль за свою помилку», — сказав Рота. 

Деталі

Рота оголосив про своє безпрецедентне рішення піти у відставку після зустрічі з лідерами Палати представників усіх партій на Парламентському пагорбі у вівторок вдень. Його крок відбувається на тлі постійно зростаючого тиску з боку депутатів, щоб він «вчинив почесну справу» і звільнив крісло спікера.

Звільнення Роти набуде чинності в кінці дня засідання в середу, щоб підготуватися до виборів нового спікера. Тим часом віцеспікери розділять відповідальність за головування в роботі палати. 

Його рішення в залі зустріли оплесками.

Доповнення 

У вівторок вранці високопоставлені міністри кабінету міністрів і лідер консерваторів П’єр Пуальєвр приєдналися до НДП і Квебецького блоку, заявивши, що вони відчули, що Рота втратив впевненість, необхідну для того, щоб продовжувати працювати на цій посаді, через те, що вони назвали глибоким збентеженням, яке він викликав парламент і Канада.

Хоча раніше у вівторок прем’єр-міністр Джастін Трюдо не коментував, чи довіряє він Роті, він говорив про необхідність «забезпечити гідність Палати представників у майбутньому».

Міністр закордонних справ Мелані Джолі була першим міністром кабінету, який публічно закликав Роту «прислухатися до членів Палати представників і піти у відставку».

Проте деякі урядовці вважають, що навіть якщо Рота піде у відставку, це не виправдає «нездатність Джастіна Трюдо перевірити свій величезний дипломатичний і розвідувальний апарат і запобігти шануванню нацистів».

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