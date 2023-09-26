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Скандал с приглашением нацистского ветерана во время визита Зеленского в парламент Канады: Спикер Палаты громад подал в отставку

Киев • УНН

 • 421654 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота ушел в отставку в связи со скандалом, который возник на фоне приглашения в парламент во время визита президента Украины Владимира Зеленского и последующего признания Палатой представителей человека, который воевал на стороне нацистского подразделения во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CTVNews, пишет УНН.

Цитата 

«Работа в Палате выше любого из нас. Поэтому я должен уйти в отставку с поста вашего спикера», — сказал Рота, добавив, что он сделал это заявление с «тяжелым сердцем», и что работа на посту спикера была для него «величайшей честью».

«Я снова выражаю глубокое сожаление за свою ошибку», — сказал Рота. 

Детали

Рота объявил о своем беспрецедентном решении уйти в отставку после встречи с лидерами Палаты представителей всех партий на Парламентском холме во вторник днем. Его шаг происходит на фоне постоянно растущего давления со стороны депутатов, чтобы он «совершил почетное дело» и освободил кресло спикера.

Увольнение Роты вступит в силу в конце дня заседания в среду, чтобы подготовиться к выборам нового спикера. Тем временем вице-спикеры разделят ответственность за председательство в работе палаты. 

Его решение в зале встретили аплодисментами.

Дополнение 

Во вторник утром высокопоставленные министры кабинета министров и лидер консерваторов П’ер Пуалевр присоединились к НДП и Квебекскому блоку, заявив, что они почувствовали, что Рота потерял уверенность, необходимую для того, чтобы продолжать работать на этом посту, из-за того, что они назвали глубоким смущением, которое он вызвал у парламента и Канады.

Хотя ранее во вторник премьер-министр Джастин Трюдо не комментировал, доверяет ли он Роте, он говорил о необходимости «обеспечить достоинство Палаты представителей в будущем».

Министр иностранных дел Мелани Джоли была первым министром кабинета, который публично призвал Роту «прислушаться к членам Палаты представителей и уйти в отставку».

Однако некоторые правительственные чиновники считают, что даже если Рота уйдет в отставку, это не оправдает «неспособность Джастина Трюдо проверить свой огромный дипломатический и разведывательный аппарат и предотвратить почитание нацистов».

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