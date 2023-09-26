Скандал с приглашением нацистского ветерана во время визита Зеленского в парламент Канады: Спикер Палаты громад подал в отставку

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота ушел в отставку в связи со скандалом, который возник на фоне приглашения в парламент во время визита президента Украины Владимира Зеленского и последующего признания Палатой представителей человека, который воевал на стороне нацистского подразделения во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CTVNews, пишет УНН.