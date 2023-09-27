Трюдо перепросив у канадців та Зеленського через запрошення в парламент ветерана СС Галичина

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“Усі ми, хто був у цій палаті в п’ятницю, глибоко шкодуємо, що стояли і плескали, хоча ми робили це, не усвідомлюючи контексту”, — сказав Трюдо в короткій заяві журналістам.

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Канадський прем’єр також зазначив, що вшанування ветерана СС Галичина було “глибоко, глибоко болюче” для євреїв, поляків, ромів, ЛГБТ спільноти та людей інших рас, які були мішенями режиму Гітлера під час Другої світової війни.

Трюдо також повторив, що “Канада глибоко шкодує” щодо використання образу Зеленського у російській пропаганді, адже росіяни протранслювали його як політика, що аплодує нацисту.

Нагадаємо

Напередодні Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота пішов у відставку у зв’язку зі скандалом, який виник на тлі запрошення до парламенту під час візиту президента України Володимира Зеленського і подальшого визнання Палатою представників людини, яка воювала на боці нацистського підрозділу під час Другої світової війни.