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Трюдо перепросив у канадців та Зеленського через запрошення в парламент ветерана СС Галичина

Трюдо перепросив у канадців та Зеленського через запрошення в парламент ветерана СС Галичина

Київ • УНН

 • 590752 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився від імені Канади після того, як минулого тижня ветеран СС Галичина був включений у парламентський захід на честь Президента України Володимира Зеленського. Про це пише канадське видання CBC, передає УНН.

Цитата

“Усі ми, хто був у цій палаті в п’ятницю, глибоко шкодуємо, що стояли і плескали, хоча ми робили це, не усвідомлюючи контексту”, — сказав Трюдо в короткій заяві журналістам.

Деталі

Канадський прем’єр також зазначив, що вшанування ветерана СС Галичина було “глибоко, глибоко болюче” для євреїв, поляків, ромів, ЛГБТ спільноти та людей інших рас, які були мішенями режиму Гітлера під час Другої світової війни.

Трюдо також повторив, що “Канада глибоко шкодує” щодо використання образу Зеленського у російській пропаганді, адже росіяни протранслювали його як політика, що аплодує нацисту.

Нагадаємо

Напередодні Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота пішов у відставку у зв’язку зі скандалом, який виник на тлі запрошення до парламенту під час візиту президента України Володимира Зеленського і подальшого визнання Палатою представників людини, яка воювала на боці нацистського підрозділу під час Другої світової війни.

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