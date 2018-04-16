Трудовая миграция: в Польше хотят упростить условия для украинских медиков

Необходимость такого решения обосновывается большим количеством медицинского персонала в Польше, который находится на грани пенсионного возраста. Подобное упрощение сможет решить проблему нехватки медицинского персонала в стране.



К сожалению любые подробности на сегодня неизвестны, поскольку по словам пресс-секретаря МЗ разработка подобного решения находится на начальной стадии.



Как сообщал УНН, в этом году объемы частных переводов средств в Украине ожидаются на уровне около 9 млрд долларов.