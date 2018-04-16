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Трудовая миграция: в Польше хотят упростить условия для украинских медиков

Трудовая миграция: в Польше хотят упростить условия для украинских медиков

Киев  •  УНН

 • 12234 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников, которые живут в странах за пределами Евросоюза, в частности из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Необходимость такого решения обосновывается большим количеством медицинского персонала в Польше, который находится на грани пенсионного возраста. Подобное упрощение сможет решить проблему нехватки медицинского персонала в стране.

К сожалению любые подробности на сегодня неизвестны, поскольку по словам пресс-секретаря МЗ разработка подобного решения находится на начальной стадии.

Как сообщал УНН, в этом году объемы частных переводов средств в Украине ожидаются на уровне около 9 млрд долларов.

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