Трудова міграція: у Польщі хочуть спростити умови для українських медиків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я Польщі розглядає можливість спрощення процедури працевлаштування для медичних працівників, які походять з країн поза межами Євросоюзу, зокрема з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Необхідність такого рішення обгрунтовується великою кількістью медичного персоналу у Польші, який знаходиться на межі пенсійного віку. Подібне спрощення зможе вирішити проблему нестачі медичного персоналу у країні. 

Нажаль будь які подробиці на сьогодні невідомі, оскільки за словами прес-секретаря МОЗ розробка подібного рішення знаходиться на початковій стадії. 

Як повідомляв УНН, цього року обсяги приватних переказів коштів до України очікуються на рівні близько 9 млрд доларів.

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