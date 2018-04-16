Трудова міграція: у Польщі хочуть спростити умови для українських медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я Польщі розглядає можливість спрощення процедури працевлаштування для медичних працівників, які походять з країн поза межами Євросоюзу, зокрема з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Rzeczpospolita.
Необхідність такого рішення обгрунтовується великою кількістью медичного персоналу у Польші, який знаходиться на межі пенсійного віку. Подібне спрощення зможе вирішити проблему нестачі медичного персоналу у країні.
Нажаль будь які подробиці на сьогодні невідомі, оскільки за словами прес-секретаря МОЗ розробка подібного рішення знаходиться на початковій стадії.
Як повідомляв УНН, цього року обсяги приватних переказів коштів до України очікуються на рівні близько 9 млрд доларів.