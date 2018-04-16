Трудова міграція: у Польщі хочуть спростити умови для українських медиків

Необхідність такого рішення обгрунтовується великою кількістью медичного персоналу у Польші, який знаходиться на межі пенсійного віку. Подібне спрощення зможе вирішити проблему нестачі медичного персоналу у країні.



Нажаль будь які подробиці на сьогодні невідомі, оскільки за словами прес-секретаря МОЗ розробка подібного рішення знаходиться на початковій стадії.



Як повідомляв УНН, цього року обсяги приватних переказів коштів до України очікуються на рівні близько 9 млрд доларів.