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Трудові мігранти цього року перекажуть до України близько 9 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Цього року обсяги приватних переказів коштів до України очікуються на рівні близько 9 млрд доларів. Про це на перс-брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики — квітень 2018 року повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає УНН.

“У 2018 році ми очікуємо, що обсяги приватних переказів коштів до України будуть приблизно на рівні минулого року. Це близько 9 млрд доларів”, — зауважив Сологуб, відповідаючи на відповідне запитання.

Нагадаємо, Національний банк удосконалив методику підрахунку обсягу приватних грошових переказів в Україну та уточнив їх оцінки за 2015-2017 роки. В результаті з'ясувалося, що сума переказів з Польщі була вищою більш ніж в два рази. 

Зокрема, за попередніми оцінками НБУ обсяг переказів із Польщі в Україну офіційними та неофіційними каналами становив 1350 млн доларів у 2017 році, але за останніми оцінками НБУ, на основі даних центробанку Польщі, ця сума була вищою більш ніж в два рази — 3123 млн доларів.

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